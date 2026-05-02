Τρεις γυναίκες «χτύπησαν» το Εφετείο- Επίθεση με βαριοπούλες και σφυριά

Μία 25χρονη και δύο 32χρονες συνελήφθησαν το περασμένο Σάββατο για πρόκληση εκτεταμένων ζημιών στο κτήριο του Διοικητικού Εφετείου στους Αμπελόκηπους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράνομη βία κατά συναυτουργία και για άρνηση υποβολής σε δακτυλοσκόπηση. Αναζητούνται και έτεροι συνεργοί.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το βράδυ του Σαββάτου 25-4-2026, ομάδα ατόμων έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, προκάλεσαν φθορές χρησιμοποιώντας σφυριά, πυροσβεστήρα και μπουκάλια κόκκινης μπογιάς στην πρόσοψη του κτηρίου του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Άμεσα, έσπευσαν στην περιοχή, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και της Ο.Π.Κ.Ε. όπου εντόπισαν και ακινητοποίησαν τις -3- κατηγορούμενες.

Κοντά στο σημείο της σύλληψης τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε σακούλα που είχαν απορρίψει οι κατηγορούμενες σε θάμνο, η οποία περιείχε 4 καπέλα, 3 ιατρικές μάσκες και 3 αντιανεμικά μπουφάν μαύρου χρώματος, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει για την απόκρυψη των χαρακτηριστικών τους κατά την πρόκληση των φθορών.

Μετά από έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- βαριοπούλες,

-2- αντιασφυξιογόνες μάσκες,

πλαστικό δοχείο που περιείχε κόκκινη μπογιά,

τετράδια με ιδιόχειρες σημειώσεις,

-2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

-4- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι 3 συλληφθείσες κατά την παραμονή τους στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας, αρνήθηκαν να υποβληθούν στη νόμιμη δακτυλοσκοπική τους έρευνα.

Οι συλληφθείσες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.



