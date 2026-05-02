Βίωσε απανωτές τραγωδίες: Πέθανε ο Άλεξ Ζανάρντι

Ο παγκόσμιος μηχανοκίνητος αθλητισμός θρηνεί έναν από τους μεγαλύτερους ήρωες της ιστορίας του, τον Άλεξ Ζανάρντι, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών – σχεδόν έξι χρόνια μετά το ατύχημα που είχε κατά τη συμμετοχή του σε σκυταλοδρομία handbike.

Στην ιστορία των αγώνων αυτοκινήτου μπορεί να μην υπήρξε άλλος τόσο καθολικά αγαπητός, και συνάμα τόσο ταλαιπωρημένος από φρικτά ατυχήματα, οδηγός όπως ήταν ο Άλεξ Ζανάρντι. Κι επίσης, ίσως να μην υπήρξε άλλος τόσο αγωνιστής, ή άλλος που να έζησε τη ζωή του μέχρι το μεδούλι, όπως ο Ιταλός.

Ίσως, για τους παραπάνω λόγους, είναι πολύ συγκινητικός ο συμβολισμός ότι ο Άλεξ Ζανάρντι έφυγε την ίδια ημερομηνία με τον Άιρτον Σένα. Την 1η Μαΐου 2026, μετά από 32 χρόνια από την απώλεια του Βραζιλιάνου. Για διαφορετικούς, αλλά εξίσου πανίσχυρους λόγους, ο Ιταλός πέρασε πλέον στη σφαίρα των μύθων του motorsport, των ανθρώπων που το σημάδεψαν για πάντα.

Ο Άλεξ Ζανάρντι υπήρξε οδηγός της Formula 1 1 με τις Jordan, Minardi, Lotus και τη Williams τη δεκαετία του 1990, πρωταθλητής του αμερικανικού πρωταθλήματος μονοθεσίων Καρτ και Παραολυμπιονίκης στα handbikes.

Γεννημένος στη Μπολόνια το 1966, ξεκίνησε την ενασχόληση με τα Καρτ στα 14 χρόνια του και γρήγορα ανελίχθηκε, το 1988, στη Formula 3 Ιταλίας, τρία χρόνια μετά πέρασε στη Formula 3000 και την ίδια χρονιά πήρε την πρώτη του γεύση από τη Formula 1 με την Jordan.

Ο Ιταλός έκανε το ντεμπούτο του στο GP Ισπανίας, τερματίζοντας ένατος, και επανέλαβε το αποτέλεσμα στην Αυστραλία. Την επόμενη χρονιά αγωνίστηκε για λίγο με τη Minardi και στη συνέχεια με τη Lotus το 1993-’94.

Ωστόσο, το 1995 αποφάσισε να κάνει το άλμα στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και στο πρωτάθλημα CARTμ με την κορυφαία ομάδα Ganassi. Ήταν μια επική πορεία, στην οποία θα κέρδιζε δύο τίτλους CART (IndyCar).

Ήδη δις πρωταθλητής του αμερικανικού CART, οδήγησε και πάλι μία F1, τη BMW-Sauber C24-B το Νοέμβριο του 2006. Έγινε, έτσι, ο πρώτος οδηγός με αναπηρία που οδήγησε F1. AP Photo/Fernando Bustamante, FileΉταν επίσης η κατηγορία που τον έφερε στο πρώτο μεγάλο σταυροδρόμι της ζωής του. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2001, σε έναν από τους ευρωπαϊκούς αγώνες του CART, 13 γύρους πριν το τέλος ο Ζανάρντι έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του βγαίνοντας από τα πιτς λόγω υγρών στην πίστα.

Το αυτοκίνητο του περιστράφηκε και χτυπήθηκε από τον Άλεξ Ταλιανί. Στη σύγκρουση, ο οδηγός από τη Μπολόνια έχασε και τα δύο του πόδια και έφτασε μια κλωστή πριν το θάνατο λόγω της μεγάλης απώλειας αίματος.

Στο νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου εισήχθη σε κρίσιμη κατάσταση, και ενώ δέχθηκε την επίσκεψη από τον ιερέα των IndyCars, ο Άλεξ, αποφασισμένος να μην υποκύψει, τα κατάφερε. Μετά από έξι εβδομάδες νοσηλείας και 15 επεμβάσεις, επέστρεψε στο σπίτι του για να ξεκινήσει αποκατάσταση.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια νέα ζωή, μια νέα καριέρα. Πάντα στο αγαπημένο του μότορσπορ. Επέστρεψε στους αγώνες αυτοκινήτου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τουρισμού (WTCC), αλλά ήταν η χειροκίνητη ποδηλασία (handcycling) που εντέλει τον κέρδισε.

Συμμετείχε στο Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, ανελίχθηκε στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 2012, όπου κατέκτησε δύο χρυσά και ένα ασημένιο μετάλλιο. Ήταν μια ασύλληπτος θρίαμβος, πρώτα από όλα της δύναμης και της αποφασιστικότητάς του.

Όμως η μοίρα δεν είχε καλμάρει ακόμα: του επεφύλασσε μία ακόμη τραγωδία. Στις 19 Ιουνίου 2020, ενώ συμμετείχε σε σκυταλοδρομία Obiettivo 3 -μια διοργάνωση με Παραολυμπιακούς αθλητές handbike- ο Άλεξ Ζανάρντι έχασε τον έλεγχο και βρέθηκε στο αντίθετο ρεύμα τη στιγμή που πλησίαζε ένα φορτηγό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη και προκάλεσε εξαιρετικά σοβαρούς τραυματισμούς.

Μετά από πολλαπλές επεμβάσεις στο νοσοκομείο Santa Maria alle Scotte, στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάδοβας και στο τέλος Δεκεμβρίου 2021 επέστρεψε στο σπίτι του, αν και όχι μόνιμα.

Μετά από έναν ακόμη κύκλο θεραπειών στη Ραβέννα, επέστρεψε οριστικά στο σπίτι του στα τέλη Σεπτεμβρίου 2022. Από τότε επικράτησε μια μακρά και κατανοητή σιωπή γύρω από την κατάστασή του – μέχρι σήμερα, όταν ανακοινώθηκε η τραγική είδηση του θανάτου του σε ηλικία 59 ετών.

“Με βαθιά θλίψη η οικογένεια ανακοινώνει τον θάνατο του Αλεσάντρο Ζανάρντι, που συνέβη ξαφνικά το βράδυ της χθεσινής ημέρας, 1 Μαΐου”, ανέφερε ανακοίνωση της οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Ο Άλεξ έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την αγάπη της οικογένειάς του. Η οικογένεια ευχαριστεί ειλικρινά όλους όσοι έδειξαν στήριξη αυτές τις ώρες και ζητά σεβασμό στο πένθος και την ιδιωτικότητά της. Πληροφορίες για την κηδεία θα ανακοινωθούν αργότερα”.

