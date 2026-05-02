Ηλεκτρικά πατίνια: «Κούρσες» θανάτου- Το νομικό πλαίσιο που δεν... εφαρμόζεται

Η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια.

Αναβάτες χωρίς τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό καταγράφονται καθημερινά να αναπτύσσουν ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε κεντρικές λεωφόρους, μεταφέροντας συχνά και δεύτερο άτομο, παρά τη ρητή απαγόρευση.

Το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες μοιράζονται «οδηγίες» για την παράνομη τροποποίηση των πατινιών με σκοπό την αύξηση της ισχύος τους.