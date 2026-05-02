Ηλεκτρικά πατίνια: «Κούρσες» θανάτου- Το νομικό πλαίσιο που δεν... εφαρμόζεται

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στους δρόμους

Η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει μετατραπεί σε καθημερινό φαινόμενο στους ελληνικούς δρόμους, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την οδική ασφάλεια.

Αναβάτες χωρίς τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό καταγράφονται καθημερινά να αναπτύσσουν ιλιγγιώδεις ταχύτητες σε κεντρικές λεωφόρους, μεταφέροντας συχνά και δεύτερο άτομο, παρά τη ρητή απαγόρευση.

Το φαινόμενο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου χρήστες μοιράζονται «οδηγίες» για την παράνομη τροποποίηση των πατινιών με σκοπό την αύξηση της ισχύος τους. 

Το νομοθετικό πλαίσιο
Η ισχύουσα νομοθεσία (ΚΟΚ) θέτει αυστηρούς κανόνες για τη χρήση των Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΕΠΗΟ):

Ηλικιακά όρια: Επιτρέπεται η χρήση από άτομα άνω των 12 ετών (με όριο 6 χλμ/ώρα) και άνω των 15 ετών (με όριο 25 χλμ/ώρα).
Περιορισμοί κυκλοφορίας: Η κίνηση επιτρέπεται μόνο σε δρόμους με όριο ταχύτητας έως 50 χλμ/ώρα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα του ίδιου του πατινιού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 χλμ/ώρα.
Εξοπλισμός: Η χρήση κράνους είναι υποχρεωτική για όλους τους αναβάτες.

