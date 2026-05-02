«Κάηκε» από βίντεο στα social media: Ταυτοποιήθηκε 37χρονος που οδηγούσε με 240 χλμ./ώρα

Στην ταυτοποίηση 37χρονου ημεδαπού προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να οδηγεί μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας - Θήβας, αναπτύσσοντας υπερβολικές ταχύτητες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 37χρονος κινούνταν με ταχύτητες που ξεπερνούσαν τα 240 χλμ/ώρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παραβίαζε τη διπλή διαχωριστική γραμμή και κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσπερνώντας άλλα οχήματα, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της ΟΕΠΤΑ, που ερευνά αναρτήσεις με παραβατική οδηγική συμπεριφορά.

Σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος κατ' εξακολούθηση, ενώ την Πέμπτη (30/4) εντοπίστηκε και κατασχέθηκε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιούσε, στην περιοχή της Νίκαιας.