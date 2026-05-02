Μην ψάχνεις, βρες στο
Αίγιο: Πυροβολισμοί σε σταθμευμένο όχημα- Τι ερευνά η αστυνομία

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή του Οικισμού Μεσσηνέζη, όταν άγνωστος ή άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον σταθμευμένου οχήματος. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο το όχημα υπέστη υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν όπλο διαμετρήματος 9 χιλιοστών, πυροβολώντας το όχημα πριν τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση, σύμφωνα με το aigiovoice. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αιγιαλείας, η οποία συλλέγει στοιχεία από τον χώρο, ενώ παράλληλα ψάχνουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας που ενδέχεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του περιστατικού.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

829649
