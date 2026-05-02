Ο Μάης του… χιονιά στην ορεινή Ναυπακτία- ΒΙΝΤΕΟ

Τι κι αν μπήκε ο Μάης, ο υδράργυρος έκανε βουτιά μέσα σε λίγα 24ωρα και στην ορεινή Ναυπακτία το έστρωσε χιόνι.

Συγκεκριμένα, στην Γραμμένη Οξυά το σκηνικό θυμίζει περισσότερο Γενάρη παρά άνοιξη όπως φαίνεται σε βίντεο του agriniopress.

Όσο και αν φαίνεται απίθανο οι θερμοκρασίες στην Γραμμένη Οξυά κινούνται από 1 έως 4 βαθμούς Κελσίου ενώ η κανονικότητα φαίνεται πως θα επιστρέψει από Δευτέρα.