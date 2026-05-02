Μην ψάχνεις, βρες στο
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κ...

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ  ΜΑΣ

ΠΕΡΙΚΛΗ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ   99

ΠΟΥ   ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ   ΑΜΕΡΙΚΗ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ   3  -  5 - 2026   &   ΩΡΑ  3.00   Μ.Μ.  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΑΓΙΑΣ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  ΚΑΡΥΑΣ.

Η  ΣΟΡΟΣ  ΘΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΣΤΙΣ  2.30 Μ.Μ

ΤΑ    ΠΑΙΔΙΑ   ΤΟΥ:

ΚΕΝΝΗΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  &  ΕΥΓΕΝΙΑ  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,

ΜΑΡΙΑ  &  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΤΖΙΟΥΦΑΣ

Η  ΑΔΕΛΦΗ:

ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα  ΠΕΤΡΟΥ  ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ         

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ                                

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ,
ΒΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΤΣΑΟΥΣΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]

----------------------

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας  αδελφό  & θείο   

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:68

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 3-5-2026 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Ξηροχώρι Τριταίας.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Ιωάννης Βασιλακόπουλος,

Ευγενία{χήρα} Ευγ. Μουσχή

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ   ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

 ------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ    ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ   ΜΑΣ 

ΑΛΕΞΙΟ    ΧΡΗΣΤΟΥ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ    87

ΠΟΥ   ΠΕΘΑΝΕ  ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ  ΤΗΝ    ΚΥΡΙΑΚΗ     3  -  5 - 2026    &   ΩΡΑ  5.00   Μ.Μ  ΑΠΌ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΝΑΟ  ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ  ΘΕΟΤΟΚΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΑΧΑΪΑΣ

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ  : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ    ΠΑΙΔΙΑ   ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ  &  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΕΓΓΟΝΙΑ  ΕΛΕΝΑ  &  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  , ΑΓΓΕΛΟΣ &  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           


ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ  &  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΛΕΓΑΤΟΣ

ΤΑ  ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ   ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ     ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ    ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΑΠΟΤΕ

ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΥΡ. ΑΡΝΑ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ  ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΝΑ,

ΜΑΡΙΖΑ ΑΡΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ  ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας
Στέλλα Βούτσινα Μαρκάτου

(ετών 72)
κηδεύουμε τη Δευτέρα 04/05/2026 & ώρα 16:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά.

Ο σύζυγος: Βασίλειος

Τα παιδιά:
Μαρία Βούτσινα
Λάουρα Βούτσινα

Τα αδέλφια:
Πόπη και Χρήστος Αντωνόπουλος
Αρχοντούλα (χήρα) Νικολάου Μαρκάτου
Βασίλειος και Δήμητρα Μαρκάτου
Αλέξανδρος Βούτσινας
Γεώργιος και Νίνα Βούτσινα

Τα εγγόνια:
Στέλλα, Αναστάσιος, Αθανάσιος, Νικόλαος

Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - Πάτρα
Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-8-2028 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΕΠΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------

Πένθη
