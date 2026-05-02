Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 3-5-2026 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Ξηροχώρι Τριταίας.

Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΥΑΣ.

ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΑΠΟΤΕ

ΕΤΩΝ 65

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ

Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΥΡ. ΑΡΝΑ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΝΑ,

ΜΑΡΙΖΑ ΑΡΝΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

---------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Στέλλα Βούτσινα Μαρκάτου

(ετών 72)

κηδεύουμε τη Δευτέρα 04/05/2026 & ώρα 16:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά.

Ο σύζυγος: Βασίλειος

Τα παιδιά:

Μαρία Βούτσινα

Λάουρα Βούτσινα

Τα αδέλφια:

Πόπη και Χρήστος Αντωνόπουλος

Αρχοντούλα (χήρα) Νικολάου Μαρκάτου

Βασίλειος και Δήμητρα Μαρκάτου

Αλέξανδρος Βούτσινας

Γεώργιος και Νίνα Βούτσινα

Τα εγγόνια:

Στέλλα, Αναστάσιος, Αθανάσιος, Νικόλαος

Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος

Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - Πάτρα

Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071

24ωρη εξυπηρέτηση

------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΕΚΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-8-2028 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΕΠΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-----------------------------