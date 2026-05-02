Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 99
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΥΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΕΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΟΥΦΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 5 ΜΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΟΥΣΗ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΤΑΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ,
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ,
ΒΟΥΛΑ ΧΗΡ. ΝΙΚ. ΤΣΑΟΥΣΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Γραφεία Τελετών Βανταράκης
1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα
Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551
2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών
www.vadarakis.com
email: [email protected]
----------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας αδελφό & θείο
ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:68
Θανόντα κηδεύουμε Κυριακή 3-5-2026 και ώρα 3.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων στο Ξηροχώρι Τριταίας.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Ιωάννης Βασιλακόπουλος,
Ευγενία{χήρα} Ευγ. Μουσχή
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 87
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 5.00 Μ.Μ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΕΛΕΝΑ & ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ , ΑΓΓΕΛΟΣ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΑΠΟΤΕ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΥΡ. ΑΡΝΑ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΝΑ,
ΜΑΡΙΖΑ ΑΡΝΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ,ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
Στέλλα Βούτσινα Μαρκάτου
(ετών 72)
κηδεύουμε τη Δευτέρα 04/05/2026 & ώρα 16:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά.
Ο σύζυγος: Βασίλειος
Τα παιδιά:
Μαρία Βούτσινα
Λάουρα Βούτσινα
Τα αδέλφια:
Πόπη και Χρήστος Αντωνόπουλος
Αρχοντούλα (χήρα) Νικολάου Μαρκάτου
Βασίλειος και Δήμητρα Μαρκάτου
Αλέξανδρος Βούτσινας
Γεώργιος και Νίνα Βούτσινα
Τα εγγόνια:
Στέλλα, Αναστάσιος, Αθανάσιος, Νικόλαος
Τα ανήψια, οι λοιποί συγγενείς
Γραφείο Τελετών Κωστόπουλος
Ευβοίας 133 (Ζαρουχλέικα) - Πάτρα
Τηλ.: 2614 001 431 - 6938 061 071
24ωρη εξυπηρέτηση
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΛΕΚΟΥ
ΕΤΩΝ 89
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-8-2028 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ ΔΗΜ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΚΕΠΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr