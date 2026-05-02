Πρόσκρουση πλοίου στο λιμάνι της Ζακύνθου- Αναστάτωση για τους 679 επιβάτες

Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη- Ζάκυνθος

Ατύχημα με πρόσκρουση πλοίου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, 2 Μαΐου 2026, στο λιμάνι της Ζακύνθου.

Το πλοίο, το οποίο εκτελούσε το τακτικό δρομολόγιο Κυλλήνη–Ζάκυνθος, προσέκρουσε στον μόλο κατά τη διάρκεια της πρόσδεσής του, λόγω των ισχυρών ανέμων.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση μεταξύ των επιβατών, ωστόσο, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Από την πρόσκρουση το πλοίο υπέστη σημαντικές φθορές, ενώ το έκταση των ζημιών εκτιμάται από τις αρμόδιες αρχές.

Σε αυτό επέβαιναν 679 επιβάτες, 180 οχήματα, 18 φορτηγά, τέσσερα λεωφορεία , επτά δίκυκλα και έξι αυτοκινούμενα βαν.

Το επόμενο προγραμματισμένο δρομολόγιο δεν θα εκτελεστεί, όπως αναφέρει το imerazante, ενώ το μέγεθος της ζημιάς αναμένεται να εκτιμηθεί εντός των επόμενων ωρών από κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ζάκυνθος Λιμάνι Κυλλήνης Πλοίο Ατύχημα
