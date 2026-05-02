Τροχαίο ατύχημα στην Περιμετρική Πάτρας- Ένας τραυματίας

Σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για τα αίτια της σύγκρουσης
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στην Περιμετρική της Πάτρας, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σε σημείο της αρτηρίας.
Από τη σύγκρουση προέκυψε ένας τραυματίας, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραύματα. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέσχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.
Τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχημα διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.
