Πάτρα: Μεγάλη Γιορτή του Βιβλίου στην Achaia Clauss την Κυριακή 3 Μαΐου

Τo Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που για περισσότερα από 30 χρόνια διοργανώνει το Πολύεδρο, ολοκληρώνεται αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου, στον παραμυθένιο χώρο της Achaia Clauss.

Στη Μεγάλη Γιορτή του Βιβλίου στην Achaia Clauss, από τις 10 το πρωί μέχρι 2 το μεσημέρι συμμετέχουν συγγραφείς, εικονογράφοι, εκπαιδευτικοί, αφηγητές, εικαστικοί και εμψυχωτές, με πολλές δράσεις και εργαστήρια με θέματα μέσα από τα βιβλία!! Με τους μικρούς μας φίλους θα εξερευνήσουμε τον κόσμο των βιβλίων, της γνώσης και τη φύση, καλλιεργώντας την περιέργεια, την παρατηρητικότητα και τη δημιουργικότητα μας. Ανακαλύπτουμε τα μυστικά της αναζήτησης βιβλίων, της ανάγνωσης και της δημιουργικής γραφής.

Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα της Γιορτής περιλαμβάνει:

Διαδραστική αφήγηση με τον συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλο και τους ήρωες των βιβλίων του, την «Έμπνευση», τα «Μολυβάκια», τον «Βιβλιοπόντικα» και τον αγαπημένο «Τριγωνοψαρούλη».

Παιχνίδια κίνησης με τη Σοφία Αναστασοπούλου με αφορμή το βιβλίο «Η λίμνη των κύκνων» που συνέγραψε με την Ελευθερία Κόμη, εκδόσεις Πατάκη.

Εκπαιδευτική περιβαλλοντική δράση με την συγγραφέα - εκπαιδευτικό Έλενα Δαββέτα.

Θεατρική παράσταση «Η Συμμορία των Οκτάπους», με αφορμή το ομότιτλο βιβλίο της Άννας Δενδρινού, εκδόσεις Κυριακίδη, με μαθητές από το 23ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου.

«Ζωγραφίζουμε τα όνειρά μας» με τον Μίνωα Ευσταθιάδη και αφορμή το βιβλίο του «Το κουτί των ονείρων», εκδόσεις Μεταίχμιο.

«Τιτιβίσματα και κελαηδίσματα» με την συγγραφέα Ιωάννα Αραμπατζή.

Η συγγραφέας Σοφία Μαντουβάλου, «Ο δάσκαλος με τα όνειρα στα μάτια», «Η δασκάλα που το κεφάλι της έγινε καζάνι» και το «Φάντασμα του μαυροπίνακα» σας περιμένουν να φτιάξετε μαζί το «Ξεσχολείο των ονείρων σας»

Δημιουργούμε «Το φουστάνι της γης» με την συγγραφέα Σοφία Μαντουβάλου, με έμπνευση τα βιβλία της «Το φουστάνι με τις πεταλούδες», «Η σκιά της πεταλούδας», εκδόσεις Μεταίχμιο.

Η συγγραφέας Φωτεινή Καραγρηγόρη συζητά με τους γονείς με αφορμή το βιβλίο της «Τα λάθη που θα κάνεις», εκδόσεις Διόπτρα και υπογράφει βιβλία της.

«Παίζουμε μιλώντας γαλλικά» με την ομάδα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα.

«Φυτέψτε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει» διαδραστικό παιχνίδι με αφορμή το φετινό μήνυμα της Ibby για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, με την εκπαιδευτικό Λητώ Ηλιάννα Καπέλλα.

Παράλληλα θα υπάρχει έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου.

Η εικόνα στην αφίσα είναι της ζωγράφου Φωτεινής Στεφανίδη.