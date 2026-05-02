Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο- Η στιγμή που πέφτουν στο κενό οι δημοσιογράφοι-ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά τραυματίστηκε μία δημοσιογράφος μετά την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο και χειρουργήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών

Πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε εκδήλωση στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με την ονομασία «Patra», καθώς κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα  όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών. Σοβαρά τραυματίστηκε η δημοσιογράφος και χειρουργήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ο φωτορεπόρτερ και ο εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ατύχημα Άραξος TUI Group Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
829642
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις