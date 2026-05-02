Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο- Η στιγμή που πέφτουν στο κενό οι δημοσιογράφοι-ΒΙΝΤΕΟ

Πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε εκδήλωση στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με την ονομασία «Patra», καθώς κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών. Σοβαρά τραυματίστηκε η δημοσιογράφος και χειρουργήθηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ο φωτορεπόρτερ και ο εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.