Νεκρός 38χρονος ομογενής αστυνομικός στο Σικάγο

Τον πυροβόλησε σε νοσοκομείο 26χρονος με βαρύ εγκληματικό παρελθόν

Πένθος έχει προκαλέσει στην ομογένεια του Σικάγο ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού Τζον Μπαρθόλομιου ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά του 26χρονου Αλφόνσο Τάλεϊ. Το περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 38χρονου ομογενή αστυνομικού σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες σε νοσοκομείο στο Σικάγο όταν συνόδευε τον Τάλεϊ, ο οποίος είχε συλληφθεί για επίθεση σε βάρος υπαλλήλου καταστήματος.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Police Officer John G. Bartholomew #12963<br>End of Watch: April 25, 2026<br><br>Officer Bartholomew dedicated his life to protecting his fellow Chicagoans. Above all, he was a beloved father, husband, son and brother. We promise to ensure his sacrifice will never be forgotten. <a href="https://t.co/5OuspmnDZx">pic.twitter.com/5OuspmnDZx</a></p>— Chicago Police (@Chicago_Police) <a href="https://twitter.com/Chicago_Police/status/2049265974650589673?ref_src=twsrc%5Etfw">April 28, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Τάλεϊ, ο οποίος είχε βαρύ ποινικό παρελθόν για ξυλοδαρμό αστυνομικού, ένοπλη ληστεία, κλοπές αυτοκινήτων κ.α., είχε ισχυριστεί ότι είχε καταπιεί ναρκωτικά και δεν μπορούσε να ανασάνει. Άγνωστο πώς, ξαφνικά τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τόσο τον 38χρονο Μπαρθόλομιου όσο και τον 57χρονο συνάδελφό του. Από τα πυρά ο ομογενής αστυνομικός που είχε 10 χρόνια προϋπηρεσίας στην αστυνομία, άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ο βετεράνος συνάδελφός του τραυματίστηκε βαρύτατα και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Αφού πυροβόλησε τους αστυνομικούς, ο 26χρονος διέφυγε γυμνός με τα ηλεκτρόδια να κρέμονται από το κορμί του, αλλά συνελήφθη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει ο Εθνικός Κήρυκας, ο Μπαρθόλομιου αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Ρενέ, και τα τρία τους παιδιά. Σύμφωνα με το συλλυπητήριο μήνυμα της οικογένειας, «θα μείνει στη μνήμη ως ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης, του οποίου η ζωή καθορίστηκε από την αγάπη, την αφοσίωση και την προσφορά». Την ίδια στιγμή, στην πόλη εκδηλώνεται ένα πρωτοφανές κύμα συμπαράστασης προς την οικογένεια του δολοφονημένου αστυνομικού, με κατοίκους, επιχειρήσεις και οργανώσεις να κινητοποιούνται για την οικονομική και ηθική ενίσχυση των οικείων του.