Κεφαλονιά: Στο κάδρο των ερευνών μια γυναίκα από την Αθήνα

Οι αρχές δεν έχουν σταματήσει να ερευνούν τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς με την έρευνα πέρα από τους τρεις συλληφθέντες εστιάζεται και σε άλλα δύο άτομα.

Μετά τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η έρευνα έχει αρχίσει να εστιάζει στο ρόλο δύο προσώπων.

Πρώτον στον 66χρονο από την Πρέβεζα που υποστηρίζει ότι έδωσε το μοιραίο βράδυ μέσω IRIS στην Μυρτώ 220 ευρώ και ήταν σε βιντεοκλήση μαζί της, ελάχιστα λεπτά πριν χάσει τις αισθήσεις της.

Το άλλο πρόσωπο αφορά μια γυναίκα από την Αθήνα, φίλη του 23χρονου κατηγορούμενου, που φαίνεται να είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του νεαρού και του 66χρονου.

Η εφημερίδα Πατρίς παρουσιάζει τις απολογίες των τριών κατηγορούμενων για τον θάνατο της 19χρονης με τον 23χρονο να περιγράφει ότι εκείνος ήταν που πλήρωσε αρχικά τα ναρκωτικά.

«Πλήρωσα το πρώτο κομμάτι κοκαΐνης»

Ο 23χρονος παραδέχθηκε ότι είναι χρήστης ναρκωτικών και ξάδερφος του πρώην πρωταθλητή άρσης βαρών που επίσης κατηγορείται για την υπόθεση. Αν και προσπάθησε να αποποιηθεί των ευθυνών του για το μοιραίο βράδυ, ομολόγησε ότι εκείνος πλήρωσε πρώτος για τα ναρκωτικά που έφθασαν στο δωμάτιο 10.

«Επειδή ήξερα ότι μπορεί να μου βρει κάποιος ήξερα τον Β..(σ.σ. πρώην πρωταθλητή της Άρσης Βαρών τον πήρα τηλέφωνο και ήρθε. Είχαμε πάρει ένα κομμάτι κοκαΐνης και πληρώσαμε με Iris εγώ έβαλα κάποια χρήματα στον Β. μέσω Iris και έβαλε κάποια χρήματα και ο Β. για το πρώτο κομμάτι».

Από την πλευρά του ο 26χρονος συγκατηγορούμενος επιβεβαιώνει και αυτός στην απολογία του ότι πληρώθηκε το πρώτο γραμμάριο 50 ευρώ από τον 23χρονο, ενώ τη Μυρτώ τη συναντούσε για πρώτη φορά, καθώς την γνώριζε μόνο φατσικά.

«Δεν την γνώριζα προσωπικά. Μόνο φατσικά. Πριν από εκείνη την ημέρα δεν της είχα μιλήσει» ισχυρίστηκε, ενώ συμπλήρωσε για όσα έγιναν εκείνο το βράδυ.

«Με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου (σ.σ. ο 23χρονος) στις δύο και τέταρτο με δυόμιση αν θυμάμαι καλά. Μου είπε έχω έρθει στην Κεφαλονιά, είμαι εδώ αν θέλεις να περάσεις να κάτσουμε και αν μπορούμε να βρούμε κάτι. Κοκαΐνη. Του είπα δεν ασχολούμαι με αυτά, δεν έχω. Μπορώ να πάρω κάποια τηλέφωνα. Δεν είμαι έμπορος αλλά μπορώ να πάρω κάποιο τηλέφωνο».

Ο 26χρονος παραδέχεται επίσης ότι μαζί με τον ξάδερφό του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης παλιότερα και τελικά βρήκε την ποσότητα για εκείνο το βράδυ.

Όταν ρωτήθηκε από ποιον την προμηθεύτηκε αρνήθηκε να δώσει όνομα λέγοντας χαρακτηριστικά. «Δεν μπορώ να πω. Ο λόγος που δεν μπορώ να πω είναι ότι φοβάμαι την οικογένειά μου».

Ο 23χρονος τα ρίχνει στη Μυρτώ, αλλά ο συγκατηγορούμενός του τον «αδειάζει» όχι μόνο για την πληρωμή των ναρκωτικών αλλά και για το γεγονός ότι ο 23χρονος επέμενε να βρει και άλλα ναρκωτικά.

«Δεν καθάρισα ποτέ το διαμέρισμα. Επέστρεψα για να ενημερώσω τον 23χρονο τι είχε συμβεί με το ασθενοφόρο και να δω αν είχα ξεχάσει κάποια πράγματα δικά μου στο δωμάτιο, να τα πάρω», είπε ο κατηγορούμενος ενώ περιέγραψε και μια συνομιλία που άκουσε όπως υποστηρίζει της Μυρτούς

«Θυμάμαι ότι μίλαγε στο τηλέφωνο τη δεύτερη φορά που πήγα στο κατάλυμα και του έλεγε «άντε γ@@@@@υ» θα σε πάρω μετά, μην με ζαλίζεις τώρα, δεν ήξερα αν μιλούσε με κοπέλα ή άνδρα».

Όσον αφορά στον τρίτο κατηγορούμενο που βρισκόταν σε διπλανό δωμάτιο υποστήριξε, ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν βγήκε από το δωμάτιο του, γιατί κατάλαβε ότι στο διπλανό είναι ο 26χρονος, κατάλαβε ότι έγινε χρήση ναρκωτικών.

«Φαινόταν ότι είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης, το κατάλαβα από τα μάτια τους, δεν το σχολίασα και έφυγα».

«Η γυναίκα στην Αθήνα»

Η έρευνα ανοίγει όχι μόνο για τον 66χρονο από την Πρέβεζα, αλλά και για μία γυναίκα από την Αθήνα, την ύπαρξη της οποίας αποκαλύπτει ο 23χρονος στην ερώτηση πως γνωρίζει τον 66χρονο.

«Από μία φίλη μου με την οποία ήταν φίλοι. Τον είχα συναντήσει και από κοντά στην Αθήνα από τη συγκεκριμένη γυναίκα»

Η δικαστική αρχή ρωτά και τους δύο άλλους κατηγορούμενους αν γνωρίζουν τη συγκεκριμένη γυναίκα με την απάντησή τους να είναι αρνητική.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της 19χρονης, η Μυρτώ δεν αποκλείεται να έχει στοχοποιηθεί από συγκεκριμένα κυκλώματα. Στην υπόθεση δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλοι κατηγορούμενοι.