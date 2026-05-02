Μουσικό Σχολείο Πάτρας: Εαρινή Συναυλία Μουσικών Συνόλων

Την Τρίτη 6 Μαΐου, στις 19.30 στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών
Το Μουσικό Σχολείο Πάτρας σας προσκαλεί στην Εαρινή Συναυλία Μουσικών Συνόλων.
Ορχήστρες, χορωδίες και σύνολα μουσικής δωματίου παρουσιάζουν ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα, υφαίνοντας ένα τοπίο γεμάτο μελωδίες, έμπνευση και δημιουργικότητα.
Τρίτη 6 Μαΐου 2025
Ώρα 19:30
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
Είσοδος Ελεύθερη
