Σελιανίτικα: Με επιτυχία οι δράσεις του Συλλόγου "Ήλιος" για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας 2026

Δείτε ΦΩΤΟ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι δράσεις του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας 2026, η οποία διεξήχθη από τις 24 Απριλίου έως και την 1η Μαΐου και ήταν αφιερωμένη στην αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη. Η φετινή διοργάνωση σηματοδότησε παράλληλα τον εορτασμό των 30 χρόνων εθελοντισμού στην Ευρώπη, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο των νέων στη διαμόρφωση μιας πιο δίκαιης, αλληλέγγυας και συμμετοχικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, την Παρασκευή 24 Απριλίου 2026, στο Δημαρχιακό Κτίριο Συμπολιτείας «Δημήτρης Καλογερόπουλος», πραγματοποιήθηκε το διαδραστικό workshop με τίτλο «Δικαιοσύνη στην Πράξη: Justice in Action – Building Solidarity». Η δράση έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να προσεγγίσουν την έννοια της δικαιοσύνης μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, συμμετοχικό διάλογο και δημιουργική έκφραση. Με αφετηρία ερωτήματα όπως «τι είναι δικαιοσύνη», «πώς αποδίδεται στην καθημερινότητά μας» και «ποιος φέρει την ευθύνη για αυτήν», οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, συνεργάστηκαν και προβληματίστηκαν γύρω από ζητήματα κοινωνικής ευθύνης και ενεργού πολιτειότητας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία βασίστηκε στις αρχές της μη τυπικής μάθησης και στη φιλοσοφία των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity Corps, ενισχύοντας την ενεργή συμμετοχή, τη συνεργασία, την κριτική σκέψη και την κοινωνική συνείδηση των νέων. Στο πλαίσιο του workshop υλοποιήθηκαν βιωματικές και συμμετοχικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες ώστε οι νέοι να μην παραμείνουν απλοί ακροατές, αλλά να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με energizers και ice-breakers, που βοήθησαν στη δημιουργία ενός θετικού και φιλικού κλίματος μεταξύ των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν ομαδικές δραστηριότητες και team-building exercises με επίκεντρο τη δικαιοσύνη, μέσα από τις οποίες οι νέοι συνεργάστηκαν, αντάλλαξαν σκέψεις και ανέδειξαν διαφορετικές οπτικές γύρω από την έννοια της ισότητας, της ευθύνης και της αλληλεγγύης. Ακολούθησε συμμετοχικός διάλογος, όπου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν απόψεις, προβληματισμούς και προσωπικές εμπειρίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η δημιουργική ενότητα του workshop, κατά την οποία οι συμμετέχοντες δημιούργησαν posters με θεματικές γύρω από τη δικαιοσύνη, αποτυπώνοντας με χρώματα, λέξεις και σύμβολα τα μηνύματα που ήθελαν να αναδείξουν. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος παρείχε όλα τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Η δράση ολοκληρώθηκε με διαδικασία reflection, τόσο σε μικρές ομάδες όσο και σε συλλογικό επίπεδο, δίνοντας στους συμμετέχοντες τον χώρο να μοιραστούν όσα αποκόμισαν, να αξιολογήσουν την εμπειρία τους και να συνδέσουν την έννοια της δικαιοσύνης με την καθημερινή ζωή και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.