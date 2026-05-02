Ο χάρτης της παρουσίας Αμερικανών στρατιωτών στην Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή να αποσυρθούν 5.000 Αμερικανοί στρατιώτες από τη Γερμανία μετά την αντιπαράθεση που είχε με τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Η είδηση για την απόσυρση των Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία ξάφνιασε, καθώς πρόκειται για μια χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι μεγάλο το κόστος για την Ευρώπη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη το πρακτορείο Reuters παρουσίασε ορισμένα σημαντικά στοιχεία για την παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Τον Δεκέμβριο του 2025 οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν περίπου 68.000 εν ενεργεία στρατιώτες που είχαν τοποθετηθεί μόνιμα στις βάσεις τους στην Ευρώπη. Τα στοιχεία έρχονται από το Κέντρο Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DMDC). Στον αριθμό των 68.000 δεν περιλαμβάνονται οι δυνάμεις που αποστέλλονται εκ περιτροπής για αποστολές ανάπτυξης και ασκήσεων.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες είναι σε 31 μόνιμες βάσεις και σε άλλες 19 στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις οποίες το Υπουργείο Πολέμου έχει πρόσβαση, σύμφωνα με στοιχεία του Μαρτίου 2024.

Η Αμερικανική Διοίκηση Ευρώπης (USEUCOM) εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνεργαζόμενη με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ μέσω έξι επιμέρους διοικήσεων που εκπροσωπούν:

τον Στρατό Ξηράς

το Πολεμικό Ναυτικό

την Πολεμική Αεροπορία

το Σώμα Πεζοναυτών

τις Δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων

τη νεοσύστατη Διαστημική Δύναμη

Οι υπηρεσίες έχουν έδρα στη Γερμανία και την Ιταλία και εστιάζουν στη διαχείριση κρίσεων, καθώς και στη συνεργασία για ζητήματα ασφάλειας σε όλη την Ευρώπη και την Αφρική.

Αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις είναι αναπτυγμένες σε πάνω από δέκα ευρωπαϊκά κράτη, με τη μεγαλύτερη παρουσία να εντοπίζεται στη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χώρες με την μεγαλύτερη Αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Γερμανία: Η μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην Ευρώπη βρίσκεται κοντά στη γερμανική πόλη Ράμσταϊν. Η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων εκεί χρονολογείται από το 1952. Σύμφωνα με στοιχεία του DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025 υπηρετούσαν στη Γερμανία 36.436 εν ενεργεία στρατιωτικοί, κατανεμημένοι σε πέντε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ιταλία: Η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ιταλία ξεκίνησε μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και περιλαμβάνει μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Με βάση τα στοιχεία του DMDC, στα τέλη του 2025 υπηρετούσαν 12.662 στρατιωτικοί σε βάσεις στη Βιτσέντσα, το Αβιάνο, τη Νάπολη και τη Σικελία.

Ηνωμένο Βασίλειο: Τον Δεκέμβριο του 2025, οι αμερικανικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθμούσαν 10.156 στρατιωτικούς, οι οποίοι ήταν κατανεμημένοι σε τρεις βάσεις, κυρίως της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ισπανία: Η Ισπανία φιλοξενεί βάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κοντά στο Στενό του Γιβραλτάρ. Σύμφωνα με το DMDC, τον Δεκέμβριο του 2025 βρίσκονταν στη χώρα 3.814 στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία.

Πολωνία: Στην Πολωνία υπηρετούν 369 εν ενεργεία στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία, ενώ περίπου 10.000 επιπλέον μέλη προσωπικού αναπτύσσονται εκ περιτροπής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Αποτροπής, σύμφωνα με στοιχεία του DMDC και της Υπηρεσίας Ερευνών του Κογκρέσου. Το προσωπικό αυτό κατανέμεται σε τέσσερις βάσεις στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν προσωρινή πρόσβαση.

Ρουμανία: Όπως και σε άλλες χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, έτσι και στη Ρουμανία αναπτύσσονται εκ περιτροπής αμερικανικές δυνάμεις, πέραν των 153 στρατιωτικών που βρίσκονται μόνιμα στη χώρα. Σύμφωνα με το DMDC και την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου, οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ περιλαμβάνουν την αεροπορική βάση Mihail Kogalniceanu, το στρατόπεδο Turzii και το Deveselu.

Ουγγαρία: Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν εκ περιτροπής αποστολές και στρατιωτικές ασκήσεις στην Ουγγαρία. Το DMDC ανέφερε ότι τον Δεκέμβριο του 2025 υπήρχαν 77 στρατιωτικοί με μόνιμη παρουσία στη χώρα, κατανεμημένοι σε δύο βάσεις, στο Κέτσεκεμετ και στην αεροπορική βάση Πάπα.