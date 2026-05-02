Πάτρα: Πτώση μεγάλου κλαδιού στην οδό Έλληνος Στρατιώτου πάνω σε μηχανάκια

Το κλαδί κατέληξε στο οδόστρωμα και προκάλεσε ζημιές σε σταθμευμένα δίκυκλα – Παρέμβαση της Πυροσβεστικής
Αναστάτωση προκλήθηκε στην οδό Έλληνος Στρατιώτου, στην Πάτρα, όταν μεγάλο κλαδί δέντρου αποκολλήθηκε αιφνιδίως και κατέπεσε στο οδόστρωμα.
Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή του συμβάντος δεν διέρχονταν πεζοί ή οχήματα από το σημείο.
Ωστόσο, το κλαδί προσέκρουσε σε δύο σταθμευμένα δίκυκλα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην κοπή και απομάκρυνση του κλαδιού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην περιοχή.
Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο την ανάγκη για τακτικό έλεγχο και συντήρηση των δέντρων σε αστικές περιοχές, ώστε να αποφεύγονται παρόμοια επικίνδυνα συμβάντα.
