«Χαρούμενα γενέθλια Σάρλοτ!» Ο Γουίλιαμ και η Κέιτ εύχονται για τα 11α γενέθλια της μικρής πριγκίπισσας

Η Κέιτ και ο Γουίλιαμ ανέβασαν στο Instagram μια φωτογραφία της χαμογελαστής μικρής Σάρλοτ μέσα στην καταπράσινη εξοχή, καθώς της εύχονται χρόνια πολλά για τα 11α γενέθλιά της.

Η Κέιτ, γνωστή για την αγάπη της στη φωτογραφία, έχει καθιερώσει να απαθανατίζει η ίδια τις πιο τρυφερές στιγμές των παιδιών της, σε κάθε ξεχωριστή τους περίσταση. Αυτή τη φορά όμως η φωτογραφία της πριγκίπισσας Σάρλοτ τραβήχτηκε από τον έμπιστο φωτογράφο του ζευγαριού, Ματ Πόρτεους, κατά τη διάρκεια της πασχαλινής απόδρασης της οικογένειας στην Κορνουάλη τον περασμένο μήνα.

Η Σάρλοτ φαίνεται να χαμογελάει πλατιά, ντυμένη με ένα ριγέ μαύρο και κόκκινο πουλόβερ και μπλε τζιν, περιτριγυρισμένη από λουλούδια και δέντρα.

«Εύχομαι στη Σάρλοτ χρόνια πολλά για τα 11α γενέθλιά της!», έγραψαν ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα emoji τούρτας γενεθλίων.