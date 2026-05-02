Χιλιάδες πιστοί στο Μεσολόγγι για την Παναγία«Άξιον Εστί»

Με έντονη θρησκευτική συγκίνηση και μαζική συμμετοχή πιστών ξεκίνησε η πρώτη ημέρα του προσκυνήματος της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστί» στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, μεταφέροντας το πνεύμα του Αγίου Όρους στην καρδιά της Δυτικής Ελλάδας.

Η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026, στην κεντρική πύλη της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που κατέκλυσαν τους δρόμους για να τιμήσουν το ιερό αυτό γεγονός. Την Εικόνα, η οποία προέρχεται από το Άγιον Όρος, υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, μαζί με εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, καθώς και πλήθος Αρχιερέων, κληρικών και τοπικών αρχών.

Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα κατανυκτική, με τους πιστούς να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για να προσκυνήσουν την εικόνα, να ανάψουν ένα κερί και να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Το προσκύνημα εξελίχθηκε από τις πρώτες κιόλας ώρες σε ένα από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά γεγονότα της περιοχής για το 2026, υπογραμμίζει στέλεχος του τελετουργικού στο vimaorthodoxias.gr