Χιλιάδες πιστοί στο Μεσολόγγι για την Παναγία«Άξιον Εστί»

Μεγαλειώδης η πρώτη ημέρα του προσκυνήματος
Με έντονη θρησκευτική συγκίνηση και μαζική συμμετοχή πιστών ξεκίνησε η πρώτη ημέρα του προσκυνήματος της Ιεράς και Θαυματουργού Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου «Άξιον Εστί» στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου, μεταφέροντας το πνεύμα του Αγίου Όρους στην καρδιά της Δυτικής Ελλάδας.
Η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 30 Απριλίου 2026, στην κεντρική πύλη της πόλης, παρουσία πλήθους πιστών που κατέκλυσαν τους δρόμους για να τιμήσουν το ιερό αυτό γεγονός. Την Εικόνα, η οποία προέρχεται από το Άγιον Όρος, υποδέχθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός, μαζί με εκπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο, καθώς και πλήθος Αρχιερέων, κληρικών και τοπικών αρχών.
Η ατμόσφαιρα ήταν έντονα κατανυκτική, με τους πιστούς να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για να προσκυνήσουν την εικόνα, να ανάψουν ένα κερί και να ζητήσουν τη χάρη της Παναγίας. Το προσκύνημα εξελίχθηκε από τις πρώτες κιόλας ώρες σε ένα από τα σημαντικότερα εκκλησιαστικά γεγονότα της περιοχής για το 2026, υπογραμμίζει στέλεχος του τελετουργικού στο vimaorthodoxias.gr
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία με αγιορείτικη παρουσία
Το πρωί της Παρασκευής 1 Μαΐου 2026 τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος η Ακολουθία του Όρθρου και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου κ. Δαμασκηνού. Στη λατρευτική σύναξη συμμετείχαν Αγιορείτες Πατέρες, καθώς και κληρικοί από την τοπική Εκκλησία και άλλες Μητροπόλεις.
Ιδιαίτερη βαρύτητα προσέδωσε η παρουσία της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους, με επικεφαλής τον Πρωτεπιστάτη, Γέροντα Αβραάμ Λαυριώτη. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της πολιτικής διοίκησης του Αγίου Όρους, καθώς και προσωπικότητες με ιδιαίτερο ρόλο στη διοίκηση της Αθωνικής Πολιτείας, όπως επισημαίνεται και από το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εποπτεύει θεσμικά ζητήματα του Αγίου Όρους.
Η συμμετοχή των Αγιορειτών προσέδωσε ιδιαίτερη πνευματική σημασία στην τελετή, ενισχύοντας το αίσθημα ενότητας της Ορθοδοξίας.
