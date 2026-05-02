Αιτωλοακαρνανία: Τι είπε για τα νοσοκομεία ο κ. Γεωργιάδης

Ανακοινώσεις για τον τομέα της υγείας πραγματοποίησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την επίσκεψή του στην Αιτωλοακαρνανία.
Ο Υπουργός βρέθηκε στις 09:00 στο Αγρίνιο και στη συνέχεια, μεταξύ 09:30 και 09:45, στο Μεσολόγγι, όπου προχώρησε σε μία εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για την περιοχή.
Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση των νοσοκομείων, μια παρέμβαση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των υγειονομικών μονάδων του νομού. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της διοικητικής αυτονομίας, την ταχύτερη λήψη αποφάσεων και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των νοσοκομείων.
