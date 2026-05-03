Τι λένε τα ζώδια για τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026.

Κριός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει στην ζωή σας. Θα μπορούσε να είναι μια νέα φιλία που γεννιέται, μια νέα ερωτική γνωριμία ή ένας νέος συνεταιρισμός. Ότι και να είναι θα αλλάξει την ζωή σας με συναρπαστικό τρόπο. Υπάρχουνε μέρες που όλοι μας αντιμαχόμαστε το νεωτεριστικό και το άγνωστο, κάποιες άλλες όμως είμαστε πιο επιδεκτικοί. Σήμερα είναι η δική σας μέρα της αντίστασης. Αύριο όμως το σκηνικό θα είναι διαφορετικό…

Ταύρος

Είστε σήμερα αποφασισμένοι να πετύχετε τους στόχους σας. Οι εμμονές ή οι ψυχαναγκαστικές σας τάσεις μπορούν τώρα να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά, προκειμένου να ολοκληρώσετε ένα έργο σας. Μια άλλη έκφραση της μέρα αυξάνει την ελκυστικότητα σας, ασκώντας έτσι μια πολύ μεγαλύτερη επιρροή στους γύρω σας. Η καλή χρήση του συμπαντικού αυτού δώρου, χωρίς υπερβολές και αυταρέσκεια, θα σας ωφελήσει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων που έχετε θέσει.

Δίδυμοι

Ίσως έχετε κατασταλάξει για το τι χρειάζεστε στην προσωπική σας ζωή και είναι καιρός να το διεκδικήσετε. Εάν βρίσκεστε σε σχέση, επενδύστε στην ενδυνάμωση της, μια και μπορεί να μην υπάρξει εύκολα άλλο άτομο που να πληροί τις προδιαγραφές σας… Ο οργανισμός σας ωστόσο στέλνει περίεργα μηνύματα σήμερα που θα πρέπει να μην τα αψηφήσετε. Έχετε συσσωρευμένη κόπωση και άγχος και θα σας προκαλέσει κάποιας μορφής προβλήματα υγείας. Φροντίστε τα εγκαίρως για να μην πάρουν διαστάσεις.

Καρκίνος

Η ονειροπόληση θα είναι έντονη κατά την διάρκεια της μέρας, το ίδιο και οι φαντασιώσεις. Προσοχή χρειάζεται να μην ενδώσετε σε πλατωνικές σχέσεις ή ανεκπλήρωτους έρωτες, γιατί δεν θα μπορείτε να αντιληφθείτε την πραγματικότητα ή να διαβάσετε τις προθέσεις των γύρω σας σωστά. Είναι μια μέρα ωστόσο που βοηθάει την δημιουργική ή καλλιτεχνική σας φύση να μεγαλουργήσει.

Λέων

Ο σκοπός της ζωής δεν πρέπει να είναι τα χρήματα. Άλλωστε κανείς δεν είχε ποτέ αρκετά, όσα και να έχει αποκτήσει. Επικεντρωθείτε στα πραγματικά σημαντικά της ζωή. Συναισθηματική φόρτιση θα έχει η σημερινή μέρα για σας. Θα μπορούσε να αφορά ένα βαθύτερο συναισθηματικό δέσιμο με το ταίρι σας, με αφορμή κάποιο συμβάν ή και μια φιλία που εξελίσσεται και βαθαίνει.

Παρθένος

Οικονομικής φύσης έγνοιες θα σας απασχολήσουν, πάνω που πιστεύατε ότι τα δυσκολότερα τα είχατε αφήσει πίσω σας. Χειριστείτε τα οικονομικά σας με μεγάλη προσοχή. Ο σύντροφος σας θα είναι επίσης λίγο πεσμένος, ψυχολογικά ή ακόμη και από άποψη υγείας. Φροντίστε τον όσο καλύτερα μπορείτε και δείξετε του την αγάπη σας στην πράξη.

Ζυγός

Είστε ανικανοποίητοι σήμερα και σε κακή διάθεση. Μέρα είναι και θα περάσει… Φροντίστε να ασχοληθείτε με κάτι που θα σας ανεβάσει το ηθικό. Ελευθερώστε τις δημιουργικές σας δυνάμεις και το πνεύμα σας για να βάλετε τα θεμέλια για μια νέα πορεία στην εξέλιξη σας. Δοκιμάστε νέα πράγματα και δεν θα απογοητευτείτε από τις εξελίξεις. Ένα νέο σας ταλέντο θα ανακαλύψετε που θα σας βοηθήσει να παρουσιάσετε μελλοντικά σημαντικά βήματα προόδου στον επαγγελματικό στίβο.

Σκορπιός

Κατά παράδοση διατηρείτε καλές σχέσεις με τους γύρω σας, ενώ δεν αρνείστε εύκολα να προσφέρετε την βοήθεια σας στους ανθρώπους σας που την χρειάζονται. Σήμερα ίσως χρειαστεί να στηρίξετε ένα δικό σας άτομο να ξεπεράσει κάποιες δυσκολίες. Η μέρα θα σας θυμίσει κατά την εξέλιξη της ότι θα πρέπει να προνοήσετε και για ενδεχόμενες δύσκολες μέρες που θα ακολουθήσουν. Βάλτε σε τάξη τα οικονομικά σας και ξεκινήστε να αποταμιεύετε, αν κάτι τέτοιο είναι εφικτό.

Τοξότης

Η μέρα μπορεί να τονίσει την ανάγκη σας για ξεκούραση και ανανέωση, μακριά από τον κόσμο και τις πολλές υποχρεώσεις σας. Είναι υπέροχο να μπορέσετε να ανανεωθείτε ψυχικά και σωματικά την περίοδο των γενεθλίων σας. Αφουγκραστείτε επίσης το σώμα σας, γιατί σας λέει αυτό που πρέπει να ξέρετε. Μην αψηφάτε κάποια πρώιμα σημάδια μιας ασθένειας, για να προλάβετε καταστάσεις εν τη γενέσει τους.

Αιγόκερως

Νοσταλγία θα φέρει η μέρα, να επισκεφτείτε τα μέρη που μεγαλώσατε ή τις τοποθεσίες με τις οποίες συνδέεστε με παιδικές μνήμες. Υπάρχει για κάποιους το ενδεχόμενο να επιστρέψετε σε μια σχέση του παρελθόντος ή να πάρετε την απόφαση να συγκατοικήσετε με έναν σύντροφο. Η μέρα ευνοεί επίσης ζητήματα ακίνητης περιουσίας, όπως είναι η αγορά κάποιας έκτασης ή ενός σπιτιού. Μην βιάζεστε ωστόσο να πάρετε οριστικές αποφάσεις, πριν εξετάσετε προσεκτικά τα δεδομένα.

Υδροχόος

Η μέρα φέρνει μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας και βαθιάς συναισθηματικής σύνδεσης στις σχέσεις σας. Στον εργασιακό χώρο, η υποστήριξη από ανώτερους θα είναι εμφανής και οι κόποι σας αρχίζουν να αποδίδουν. Στα επαγγελματικά, τα πράγματα αρχίζουν να μπαίνουν σε μια σειρά, αρκεί να προσέξετε την ψυχική και σωματική σας υγεία. Ακούστε τη διαίσθησή σας, καθώς σας οδηγεί με ακρίβεια χωρίς να χρειάζεστε εξωτερική επιβεβαίωση. Μείνετε ανοιχτοί σε νέες ευκαιρίες μάθησης που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά.

Ιχθείς

Ένα σημαντικό μάθημα ζωής θα λάβετε σήμερα από ένα άτομο του εργασιακού σας περιβάλλοντος. Στηρίξτε όποιον έχει ανάγκη της βοήθειας σας και θέστε στην υπηρεσία του γενικού συμφέροντος τις γνώσεις και την εμπειρία σας. Αισθηματικά αισθάνεστε πληγωμένοι από τον ερωτικό σας σύντροφο και υψώνετε τείχη γύρω σας για να προστατευτείτε. Αυτό όμως δεν θα σας βγάλει από τα αδιέξοδα. Επενδύστε σε μια ειλικρινή συζήτηση…