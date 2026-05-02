Ο καιρός «τρελάθηκε»: Χιόνια τον Μάιο σε Παρνασσό, Σέλι, Ορεινή Κορινθία, Δράμα και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν

Λίγες ημέρες πριν μπούμε σε ρυθμούς καλοκαιριού πολλές περιοχές της χώρας έχουν ντυθεί στα λευκά.

Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από το μηδέν, χιόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους και δεν θυμίζει σε τίποτα ότι βρισκόμαστε στις πρώτες ημέρες του Μαϊου.

Ο καιρός φαίνεται πως… τρελάθηκε με χιόνια και θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ενώ ο υδράργυρος έχει κάνει βουτιά από την ψυχρή εισβολή.

Σε Παρνασσό, Σέλι, στην ορεινή Κορινθία, Λάρισα, Σέρρες και άλλες περιοχές έπεσαν χιόνια θυμίζοντας χειμώνα. Στον Παρνασσό το τοπίο είναι κατάλευκο με χιονόστρωση 3-5 εκατοστά.

Στο Νυμφαίο και το Σέλι το χιόνι ήταν πυκνό και θα έλεγε κανείς ότι βρισκόμαστε στον χειμώνα.