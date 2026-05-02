Τροχαίο στην Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Νικαίας και Ιωνίας, όταν όχημα τύπου τζιπ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα, η οποία έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή της.