Τροχαίο στην Πάτρα: Τζιπ έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα

Ελαφρύς τραυματισμός γυναίκας στη συμβολή Νικαίας και Ιωνίας
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Νικαίας και Ιωνίας, όταν όχημα τύπου τζιπ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα, η οποία έλαβε τις πρώτες βοήθειες, ενώ δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή της.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
