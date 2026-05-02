Μουσικό Σχολείο Πάτρας: Διπλή επιτυχία για μαθήτριες Γυμνασίου σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού

Σημαντική διάκριση πέτυχαν δύο μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Πάτρας, οι Θέλια Κούφη και Διόνη Κούλα, στον μαθητικό διαγωνισμό τραγουδιού «Κάν’ το να ακουστεί» για τη σχολική χρονιά 2025–2026, που διοργανώνεται από το European School Radio, το πανευρωπαϊκό μαθητικό ραδιόφωνο.

Οι δύο μαθήτριες κατέκτησαν το Β΄ και το Γ΄ βραβείο αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο και τη δημιουργικότητά τους, αλλά και τη συστηματική προσπάθεια που κατέβαλαν. Η επιτυχία τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς το σχολείο συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την παρουσία του στις διακρίσεις του συγκεκριμένου θεσμού, μετά τα περσινά βραβεία (1ο και 4ο).

Το τραγούδι «Πάλι σαν χθες», που απέσπασε το Β΄ βραβείο, υλοποιήθηκε με τη στήριξη του υποδιευθυντή Θάνου Γούτου, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στη δομή και την ανάπτυξή του. Στην προσπάθεια συμμετείχαν επίσης η καθηγήτρια Θεατρολογίας Μαρία Σπυροπούλου, που ανέλαβε τη γλωσσική επιμέλεια των στίχων, και η καθηγήτρια Αγγλικών Γεωργία Μπάρκα, η οποία μετέφρασε τους στίχους, διευκολύνοντας την παρουσίασή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το τραγούδι «Μα δεν πειράζει», που απέσπασε το Γ΄ βραβείο, αποτελεί προσωπική δημιουργία της μαθήτριας, με τη σημαντική στήριξη και καθοδήγηση της οικογένειάς της.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του ηχολήπτη, μουσικού παραγωγού, συνθέτη και ενορχηστρωτή Σάκη Μπάστα, απόφοιτου του Μουσικού Σχολείου, ο οποίος συνέβαλε στην ενορχήστρωση και την τελική παραγωγή των τραγουδιών.

Η διάκριση αυτή γεμίζει υπερηφάνεια τη σχολική κοινότητα, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τη σημασία της καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαίδευση. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν τόσο στις μαθήτριες όσο και στους εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους για τη στήριξη και την καθοδήγηση.





