Πάτρα ΤΩΡΑ: Φωτιά σε διαμέρισμα στο κέντρο της Πάτρας

Συναγερμός σήμανε πριν λίγο στο κέντρο της Πάτρας, έπειτα από τηλεφώνημα για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Γούναρη 200 λιγο πριν την οδό Παλαιολόγου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να επιληφθούν του συμβάντος, ενώ παράλληλα ισχυρή παρουσία είχε και η Αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των πολιτών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το συμβάν είναι υπό έλεγχο.