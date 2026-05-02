Αυξημένη η έξοδος της Πρωτομαγιάς στη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου παρά τον κακό καιρό

Αυξημένη καταγράφεται η κίνηση οχημάτων στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» τις ημέρες της εξόδου για την Πρωτομαγιά, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, την Πέμπτη η κυκλοφορία παρουσίασε άνοδο της τάξης του 30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή ημέρα, όταν η Πρωτομαγιά είχε επίσης συμπέσει με Πέμπτη.

Η αυξητική τάση συνεχίστηκε και την Παρασκευή, με την κίνηση να καταγράφεται ενισχυμένη κατά 20%.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη διάθεση των πολιτών να μετακινηθούν για το εορταστικό τριήμερο, επιλέγοντας προορισμούς στη Δυτική Ελλάδα, παρά τον άστατο καιρό.

Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, ως βασικός οδικός άξονας που συνδέει την Πελοπόννησο με τη Στερεά Ελλάδα, βρέθηκε στο επίκεντρο της εξόδου, με αυξημένες ροές οχημάτων και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν προσοχή στους οδηγούς, λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ υπενθυμίζεται η ανάγκη τήρησης των κανόνων οδικής ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων.