Πάτρα: Με συναυλία αφιέρωμα στην εξέγερση του Σικάγο συνεχίστηκαν οι εκδηλώσεις του δήμου για την Πρωτομαγιά

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας για τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, συνεχίστηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής 1η του Μάη στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων , με μια συναυλία - αφιέρωμα στη ματωμένη εξέγερση των εργατών του Σικάγο.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 140 χρόνων από την πρώτη απεργία της εργατικής τάξης που έγινε στο Σικάγο το 1886 για το 8ωρο, με τα μηνύματά της να παραμένουν πάντα επίκαιρα.

Ακούστηκαν εργατικά τραγούδια , από τους κλασικούς Έλληνες συνθέτες έως τους σύγχρονους τραγουδοποιούς, ελληνικά και ξένα ροκ τραγούδια, μουσική δωματίου, καθώς και διασκευασμένα συμφωνικά έργα.

Η Μαριάννα Μεσσαλά επί σκηνής για περισσότερο από δύο ώρες ερμήνευσε με μοναδικό πάθος ξεχωριστές δημιουργίες. Την συνόδευσαν οι: Φώτης Κουτρουμπάνος – πλήκτρα, Παναγιώτης Κυριαζής – κρουστά και Χρήστος Τσαρούχης – κιθάρα.