Δυτική Ελλάδα: 1.420 παραβάσεις για την ελεύθερη κίνηση πολιτών τον Απρίλιο

Σημαντικός αριθμός παραβάσεων που επηρεάζουν άμεσα την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2026 στη Δυτική Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση.

Συνολικά βεβαιώθηκαν 1.420 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τις Υπηρεσίες Τροχαίας, τα Αστυνομικά Τμήματα και τα Τμήματα Άμεσης Δράσης σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, με το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης να κυριαρχεί – ένα φαινόμενο που απασχολεί έντονα και την Πάτρα.

Αναλυτικά, οι περισσότερες παραβάσεις αφορούσαν στάση και στάθμευση σε εισόδους-εξόδους πεζοδρόμων και πάνω σε αυτούς (666 περιπτώσεις), ενώ 480 οδηγοί εντοπίστηκαν να έχουν σταθμεύσει σε πεζοδρόμια, πλατείες και ποδηλατόδρομους, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των πεζών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν και οι 137 παραβάσεις που καταγράφηκαν σε θέσεις που προορίζονται για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ράμπες και ειδικοί χώροι στάθμευσης, καθώς και οι 68 περιπτώσεις στάθμευσης πάνω ή κοντά σε διαβάσεις πεζών.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν 40 παραβάσεις για ηχορύπανση από οχήματα, ενώ 29 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται παράνομα σε πεζοδρόμους.

Από την Αστυνομία επισημαίνεται η ανάγκη τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό των πιο ευάλωτων πολιτών, όπως τα άτομα με αναπηρία, που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες στις μετακινήσεις τους.

Οι έλεγχοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ασφάλειας των πολιτών.