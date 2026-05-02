Κατασχέσεις σε 2,3 εκατ. οφειλέτες: Ποιοι κινδυνεύουν και πώς προστατεύετε λογαριασμούς και εισοδήματα

Πάνω από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για κατασχέσεις, με 1,67 εκατ. να έχουν ήδη δει λογαριασμούς και εισοδήματα να δεσμεύονται και άλλους 656.000 να βρίσκονται προ των πυλών των μέτρων.

Συγκεκριμένα, από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 θεωρούνται «διώξιμοι», με τους 1.675.961 να έχουν ήδη υποστεί μέτρα και περίπου 656.000 να βρίσκονται ένα βήμα πριν.

Η μεγάλη αλλαγή δεν είναι το εύρος, αλλά η ταχύτητα. Τα συστήματα λειτουργούν σαν έγκαιρος «συναγερμός», διασταυρώνουν στοιχεία από τράπεζες, Δημόσιο και εξωτερικό και οδηγούν σε άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών είσπραξης. Τα περιθώρια που άλλοτε επέτρεπαν μεταφορά χρημάτων ή «εξαφάνιση» περιουσιακών στοιχείων έχουν ουσιαστικά εκλείψει.

Στην πράξη, από τη στιγμή που μια οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη και δεν ρυθμιστεί, η δέσμευση λογαριασμών ή η κατάσχεση εισοδήματος μπορεί να ακολουθήσει πολύ γρήγορα. Οι διαδικασίες κινούνται αυτόματα, είτε απευθείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς είτε «εις χείρας τρίτων», δηλαδή σε εισοδήματα ή απαιτήσεις.

Η ένταση του εισπρακτικού μηχανισμού αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Μόνο μέσα στο 2025 επιβλήθηκαν περισσότερες από 500.000 κατασχέσεις, αυξημένες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Συνολικά, τα αναγκαστικά μέτρα ξεπέρασαν τα 528.000, περιλαμβάνοντας κατασχέσεις, παραγγελίες, πλειστηριασμούς, υποθήκες και ποινικές διώξεις, ενώ ενισχύθηκαν και οι αναφορές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος. Στην πράξη, η Εφορία αξιοποιεί πλέον κάθε διαθέσιμο εργαλείο πίεσης για την είσπραξη των οφειλών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους μεγάλους οφειλέτες. Μέσω της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), εισπράχθηκαν μέσα στο 2025 πάνω από 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 14% σε σχέση με το 2024 και υπερκαλύπτοντας τον στόχο. Το χαρτοφυλάκιο της μονάδας περιλαμβάνει χιλιάδες υποθέσεις με οφειλές άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, όπου εφαρμόζονται στοχευμένες παρεμβάσεις.

Την ίδια στιγμή, αυξάνονται και οι οφειλές που χαρακτηρίζονται «ανεπίδεκτες είσπραξης». Το 2025 εκτινάχθηκαν σε περίπου 7,9 δισ. ευρώ, από 397 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν, κυρίως λόγω μεγάλων υποθέσεων. Ο χαρακτηρισμός αυτός, ωστόσο, δεν σημαίνει διαγραφή. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης στο μέλλον, ενώ για τους οφειλέτες συνεπάγεται περιορισμούς, όπως η μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας και η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, με την παραγραφή να «παγώνει» έως και για μία δεκαετία.

Παρά την αυστηροποίηση, υπάρχουν «δίχτυα ασφαλείας» που κάνουν τη διαφορά αν ενεργοποιηθούν έγκαιρα. Καταθέσεις έως 1.250 ευρώ τον μήνα είναι ακατάσχετες σε έναν δηλωμένο λογαριασμό, εφόσον έχει προηγηθεί ηλεκτρονική δήλωση. Λογαριασμός μισθοδοσίας ή σύνταξης μπορεί επίσης να προστατευτεί, αλλά απαιτείται δήλωση τόσο στην ΑΑΔΕ όσο και στην τράπεζα.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κοινούς λογαριασμούς, όπου το όριο ισχύει για κάθε συνδικαιούχο μόνο αν όλοι έχουν προβεί στη σχετική δήλωση. Διαφορετικά, μπορεί να δεσμευθούν ποσά ακόμη και κάτω από το όριο.

Για μισθούς και συντάξεις ισχύει κλιμακωτή προστασία: έως 1.000 ευρώ δεν κατάσχονται, από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να δεσμευτεί το 50% της διαφοράς και πάνω από τα 1.500 ευρώ το σύνολο του υπερβάλλοντος ποσού. Δεν επιβάλλονται κατασχέσεις για οφειλές κάτω των 50 ευρώ, ενώ προστατεύονται κρίσιμες παροχές όπως το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το επίδομα ανεργίας, τα προνοιακά επιδόματα και η επιδότηση ενοικίου.

Μέσα στο επόμενο διάστημα ενεργοποιείται και η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών, δίνοντας διέξοδο σε όσους έχουν δεσμευμένα χρήματα. Με την καταβολή του 25% της βασικής οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου, οι οφειλέτες μπορούν να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στη ρευστότητά τους. Η παρέμβαση «ξεκλειδώνει» κεφάλαια στην αγορά, αλλά δίνεται μία φορά και συνοδεύεται από την υποχρέωση αυστηρής συνέπειας.

πηγη newmoney