Κορυφαίοι Αχαιοί αγωνίζονται στο Σχολικό πρωτάθλημα στίβου Λυκείων

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των προκρινόμενων μαθητών και μαθητριών στη Γ΄ Φάση των Πανελλήνιων Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού, συμπεριλαμβανομένων και των Κυπρίων.

Η Γ΄ Φάση θα διεξαχθεί στο Άργος Ορεστικό, την Τρίτη 5 και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δ.Α.Κ. Άργους Ορεστικού, με ευθύνη της διοργανώτριας Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

Παίρνουν μέρος και οικ καλύτεροι Αχαιοι, όπως προκρίθηκαν απο τη β' φάση που εγινε στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο.

Αναλυτικά η θέση με την οποία προρίθηκαν το σχολείο και ο σύλλογος τους:

100 M ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

3 Γεωργία Σταθοπούλου (κορασίδα) ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ Ολυμπιάδα

10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (κορασίδα) ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΓΣ Δύμης

1500 M ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

5 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (κορασίδα) 8ο ΓΕΛ Αίολος

10 ΝΙΑΧΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (κορασίδα) 8ο ΓΕΛ Κούρος

3000 M ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩ

9 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (κορασίδα) Ιδιωτ. ΘΕΜΕΛΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Πέλοπας

10 ΜΟΥΣΤΑΚΑ ΖΩΗ (κορασίδα) 4ο ΓΕΛ Πέλοπας

2000 Μ ΦΕ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

6 ΣΚΑΠΕΤΟΡΑΧΗ ΑΓΑΠΗ (κορασίδα) 1ο ΓΕΛ Αιγίου Αθηνόδωρος

5000Μ ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

8 ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ (κορασίδα) Ιδιωτ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ Ολυμπιάδα

9 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (κορασίδα) 3ο ΓΕ.Λ. Αρίων

ΕΠΤΑΘΛΟ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (κορασίδα) 7ο ΕΠΑ.Λ.Κούρος

14 ΚΕΡΑΜΑ ΚΡΙΣΙΛΝΤΑ (κορασίδα) 3ο ΓΕ.Λ. Αρίων

100 M ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

11 ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (έφηβος) ΓΕΛ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Αθηνόδωρος

200 M ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

5 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (έφηβος) ΓΕΛ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ Ολυμπιάδα

3000 M ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

3 ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (παίδας) 8ο ΓΕΛ Πέλοπας

9 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (παίδας) 8ο ΓΕΛ Αίολος

400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

4 ΣΑΜΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (παίδας) 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΙΟΥ Άτλας

ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

9 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (έφηβος) 3ο ΓΕΛ Αίολος