Travel West Forum: Η κορυφαία συνάντηση για τον τουρισμό επιστρέφει στις 8 Μαΐου στην Πάτρα

Το Travel West Forum, το μεγάλο και καινοτόμο συνέδριο για τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά για τρίτη συνεχή χρονιά, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 10:00 το πρωί, στο Royal (Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα), διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές του και θέτοντας στο επίκεντρο το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή.

Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και προοπτικής, το φετινό συνέδριο εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, όπως οι βιώσιμες πρακτικές, η αναβάθμιση των υποδομών, η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η ανάγκη χάραξης μιας ενιαίας, στρατηγικής και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τον τουρισμό.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το thebest.gr, το μεγαλύτερο ενημερωτικό μέσο της Δυτικής Ελλάδας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Μεταξύ των ομιλητών ξεχωρίζουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο δημοσιογράφος - Ambassador Δήμου Μεσολογγίου, Νίκος Αλιάγας, ο Δημήτριος Μάντζος Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και προεδρεύων της «Νέας Αριστεράς», ο Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ., η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά, καθώς και δεκάδες άλλοι εκλεκτοί ομιλητές προσδίδοντας κύρος και βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου.

Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης

Στόχοι του Συνεδρίου

Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: εκτεταμένη ακτογραμμή, βραβευμένες παραλίες, πρόσβαση σε κοντινά νησιά, πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ιστορικά τοπόσημα παγκόσμιας σημασίας, καθώς και έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο ναυτικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός.

Το Travel West Forum 2026 στοχεύει:

-στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αφετηρία την Αχαΐα, στον τομέα του τουρισμού,

-στη συζήτηση γύρω από ένα σύγχρονο, ήπιο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης,

-στην ανάδειξη της σημασίας του τουρισμού για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της περιοχής,

-στην παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων και νέων προτάσεων για την τουριστική εξέλιξη,

-στη δημιουργία μιας ουσιαστικής πλατφόρμας διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων και κοινωνίας.

Το Travel West Forum φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας και να τοποθετήσει την περιοχή δυναμικά στον διεθνή χάρτη του ποιοτικού και υψηλής αξίας εναλλακτικού τουρισμού.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό