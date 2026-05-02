Travel West Forum: Η κορυφαία συνάντηση για τον τουρισμό επιστρέφει στις 8 Μαΐου στην Πάτρα

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 στις 10:00 π.μ. στο Royal της Πάτρας
Το Travel West Forum, το μεγάλο και καινοτόμο συνέδριο για τον Τουρισμό στη Δυτική Ελλάδα, επιστρέφει δυναμικά για τρίτη συνεχή χρονιά, την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στις 10:00 το πρωί, στο Royal (Ακτή Δυμαίων 51, Πάτρα), διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τους ορίζοντές του και θέτοντας στο επίκεντρο το μέλλον του τουρισμού στην περιοχή.
Έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός θεσμός διαλόγου και προοπτικής, το φετινό συνέδριο εστιάζει σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην τουριστική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας, όπως οι βιώσιμες πρακτικές, η αναβάθμιση των υποδομών, η διατήρηση της φυσικής ομορφιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και η ανάγκη χάραξης μιας ενιαίας, στρατηγικής και μακροπρόθεσμης πολιτικής για τον τουρισμό.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το thebest.gr, το μεγαλύτερο ενημερωτικό μέσο της Δυτικής Ελλάδας, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού. Μεταξύ των ομιλητών ξεχωρίζουν ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, ο δημοσιογράφος - Ambassador Δήμου Μεσολογγίου, Νίκος Αλιάγας, ο Δημήτριος Μάντζος Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής και προεδρεύων της «Νέας Αριστεράς», ο Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος, στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ., η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά, καθώς και δεκάδες άλλοι εκλεκτοί ομιλητές προσδίδοντας κύρος και βαρύτητα στις εργασίες του συνεδρίου.
Την έναρξη του συνεδρίου θα κηρύξει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης
Στόχοι του Συνεδρίου
Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα: εκτεταμένη ακτογραμμή, βραβευμένες παραλίες, πρόσβαση σε κοντινά νησιά, πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ιστορικά τοπόσημα παγκόσμιας σημασίας, καθώς και έντονη πολιτιστική ταυτότητα. Όλα αυτά δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο πολιτιστικός, ο ναυτικός, ο αθλητικός, ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός.
Το Travel West Forum 2026 στοχεύει:
-στην ανάδειξη των δυνατοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με αφετηρία την Αχαΐα, στον τομέα του τουρισμού,
-στη συζήτηση γύρω από ένα σύγχρονο, ήπιο και βιώσιμο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης,
-στην ανάδειξη της σημασίας του τουρισμού για την οικονομία και την επιχειρηματικότητα της περιοχής,
-στην παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων και νέων προτάσεων για την τουριστική εξέλιξη,
-στη δημιουργία μιας ουσιαστικής πλατφόρμας διαλόγου, συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ θεσμικών φορέων, επιχειρήσεων και κοινωνίας.
Το Travel West Forum φιλοδοξεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας τουριστικής ταυτότητας της Δυτικής Ελλάδας και να τοποθετήσει την περιοχή δυναμικά στον διεθνή χάρτη του ποιοτικού και υψηλής αξίας εναλλακτικού τουρισμού.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό
Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου.
TRAVEL WEST FORUM 2026
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:00
Προσέλευση-Εγγραφές
10:35
Έναρξη
Καλωσόρισμα στο 3ο Travel West Forum
10:40 - 11:50
Χαιρετισμοί-Ομιλίες
• Γιώργος Παπανδρέου | π. Πρωθυπουργός, Επίτιμος Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αχαΐας
• Απόστολος Τζιτζικώστας | Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού*
• Γιώργος Κώτσηρας | Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
• Ιάσονας Φωτήλας | Υφυπουργός Πολιτισμού
• Δημήτριος Μάντζος | Βουλευτής Επικρατείας, Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝ.ΑΛΛ
• Μανώλης Χριστοδουλάκης | Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ.
• Γαβριήλ Σακελλαρίδης | Γραμματέας ΚΕ Νέας Αριστεράς
• Διονύσιος Τεμπονέρας | Δικηγόρος, Μέλος, Κεντρικής Επιτροπής/ Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
• Χρήστος Μπούρας | Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
• Θεόδωρος Λουλούδης | Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
• Νεκτάριος Φαρμάκης | Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας: Κήρυξη Έναρξης Συνεδρίου
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
• Νίκος Αλιάγας | Δημοσιογράφος - Ambassador Δήμου Μεσολογγίου*
11:55 – 12.25
«Δυτική Ελλάδα 2040 - Το μέλλον του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα - Η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη - Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης»
• Άντζελα Βαρελά | Πρόεδρος ΕΟΤ
«Δυτική Ελλάδα : Σύνθεση βιώσιμης τουριστικής προσφοράς».
• Παν. Σακελλαρόπουλος | Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού
«Επανεξερευνώντας τη Δυτική Ελλάδα- Από προορισμός διέλευσης σε προορισμό επιλογής».
• Απόστολος Ραφαηλίδης | Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«30 χρόνια από σήμερα: γνώση και εκπαίδευση στον τουρισμό στην Ελλάδα».
12:30 - 13:00
Μεταφορές και Τουρισμός: Συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και ανάπτυξη προορισμών
• Σοφία Στάμου | Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Υποθέσεων, ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
«Η Ολυμπία Οδός πέρα από τη μετακίνηση. Υποδομή με τουριστική αξία, που ενώνει εμπειρίες και πολιτισμό».
• Γιώργος Τσίρης | Μέλος Δ.Σ. ΟΛΠΑ
«Θαλάσσιες Συνδέσεις και Τουριστική Ανάπτυξη: Ο Καταλυτικός Ρόλος του Λιμένα Πατρών».
• Ελένη Παράσχη | Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«Αεροπορική Συνδεσιμότητα και Τουρισμός: Η Πάτρα ως Πύλη της Δυτικής Ελλάδας».
13:05 – 13:35
Storytelling στον τουρισμό: Η αισθητική του τόπου- Εικόνα, χώρος, αίσθηση, ως εργαλείο ανάπτυξης
• Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος | Διευθύνων Σύμβουλος Coffee Island «Χτίζοντας ιστορίες μέσα από το προϊόν- Πώς ένα προϊόν γίνεται εμπειρία προορισμού- Tοπική ταυτότητα και brand experience διεθνούς εμβέλειας στον τουρισμό».
• Γιώργος Σάρλης | Πολιτιστικός Διαχειριστής, Διεθνολόγος, Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων -Συνιδρυτής MOSAIC // CULTURE & CREATIVITY
«ΜΑΡΚΑΤΟΠΟΣ - Μία πρωτοβουλία για την πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της γειτονιάς Μαρκάτο».
• Δημήτρης Φάκαλος | Fakalos Catering , De_Tales Elevated Rentals
«Δημιουργώντας αξέχαστες στιγμές- Η εμπειρία της φιλοξενίας μέσα από τα events- Ο ρόλος του catering στον σύγχρονο τουρισμό».
• Αναστασία Γκαδόλου | Δ/ντρια Μουσείου Θεσσαλονίκης
«Ο Δρόμος προς τη Δύση: Από τον Όμηρο στο Θερβάντες". Η δυναμική των πολιτιστικών διαδρομών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία ως εργαλείο βιώσιμου και δημιουργικού πολιτιστικού τουρισμού».
13:40 - 14:10
Εναλλακτικές τoυριστικές διαδρομές στη Δυτική Ελλάδα- Οινοτουρισμός και τουρισμός γεύσεων
• Άννη Ηλιοπούλου | Πρόεδρος Δ.Σ. Δέσμης Εκδοτική- Δημιουργός Βραβείων Γαστρονομίας «Χρυσοί Σκούφοι»
«Η γοητεία της γαστρονομίας – Το πιο δυνατό "χαρτί" για την ανάδειξη ενός ταξιδιωτικού προορισμού».
• Ανδρέας Καραπάνος | Chef Adjoint στο Lelouis XV (3 stars Michelin) *
«Ο ρόλος της τοπικής κουζίνας και η δυναμική της ως μέσω έκφρασης της κουλτούρας μας».
• Γρηγόρης Φιλιππάτος | Κριτικός γαστρονομίας
«Από την κατανάλωση στην μνήμη και την ταυτότητα του τόπου. Ελληνική - τοπική κουζίνα. Το άγνωστο κρυφό όπλο του τουρισμού».
• Περικλής Μπαλτάς | Aντιπρόεδρος Δ.Σ Achaia Clauss-Πρόεδρος Ιστορικού Αρχείου Achaia Clauss
«Οινοτουρισμός και ταυτότητα τόπου -Από το αμπέλι στον επισκέπτη: η Achaia Clauss ως χώρος πολυεπίπεδης οινικής και πολιτισμικής εμπειρίας».
14:10 - 15:10
Lunch Break
15:10 – 15:30
Μικροί δήμοι, μεγάλες δυνατότητες στον τουρισμό- Αξιοποιώντας τη φύση ως τουριστικό πλεονέκτημα
• Θόδωρος Μπαρής | Δήμαρχος Ερυμάνθου
«Ο Δήμος Ερυμάνθου ως μοντέλο βιώσιμου ορεινού προορισμού: ταυτότητα, στρατηγική, προοπτική».
• Ελένη Χριστοδουλοπούλου | Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Ερυμάνθου
«Ερύμανθος: Ανακαλύπτοντας τον άγνωστο θησαυρό της Δυτικής Ελλάδας».
• Όλγα Ματσάγγα | Μέλος οργανωτικής επιτροπής Αγροτικής Έκθεσης Χαλανδρίτσας «Agrexa»
«AgreXa: Ο διαχρονικός θεσμός που συνδέει την τοπική παραγωγή, τον πολιτισμό και τον τουρισμό».
15:35 – 16:00
Smart tourism: ΑΙ και τουρισμός- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τριτογενή τομέα και βιώσιμες υποδομές -Η νέα εμπειρία ταξιδιού
• Ανδρέας Ανδριανόπουλος | Ιδρυτής Patras Broadband
«Lesson learned - Ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να συγχωρέσει ένα μικρό δωμάτιο… αλλά όχι κακό Wi-Fi».
• Γιώργος Ευστρατιάδης | Founder & CEO Nooblabs AI
«Ψηφιακή Επιβίωση: Γιατί η απλή διεκπεραίωση ταξιδιών είναι καταδικασμένη λόγω AI».
• Μαρία Κωνστάντογλου | Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«Ο ρόλος των δεδομένων στην διακυβέρνηση του τουρισμού. Προς ένα μοντέλο βιώσιμου ανθεκτικού παράκτιου τουρισμού στην Ελλάδα και στις χώρες της Μεσογείου».
16:05 – 16:30
Hospitality: Το ξενοδοχείο του σήμερα και του αύριο-Smart hotels & smart experiences- Real estate, βραχυχρόνιες μισθώσεις- Η νέα οικονομία της φιλοξενίας
• Ηλίας Μεντζελόπουλος | Πρόεδρος του Δ. Σ. «Ξενοδοχεία Μεντζελόπουλου Α.Ε.» / Ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου «Αστήρ Πατρών»
«Από το chek in στο check out-Το αστικό ξενοδοχείο του αύριο- Νέες τάσεις στα city hotels- H ολιστική προσέγγιση του σύγχρονου επισκέπτη».
• Θάνος Δούρος | Operating Principal Keller Williams West
«Real Estate & Τουρισμός: Η Μετάβαση από την Απλή Ιδιοκτησία στη Στρατηγική Εκμετάλλευση Υψηλών Αποδόσεων».
• Ανδρέας Μοσχόπουλος | Property Consultant - AV Properties
«To Airbnb ως επιχείρηση- Στρατηγικές για μέγιστη απόδοση- Πώς δημιουργούμε αξία στα βραχυχρόνια μισθώματα στη Δυτική Ελλάδα».
16:35 – 17:05
Τουρισμός, οικονομία και αγορές: Τι αποδίδει στην πράξη και πού κατευθύνεται η ζήτηση – Το παράδειγμα της Ναυπάκτου
• Βασίλης Γκίζας | Δήμαρχος Ναυπάκτου
«Ναύπακτος: Από ισχυρός προορισμός σε πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης- Αναβαθμίζοντας έναν ήδη επιτυχημένο προορισμό».
• Γιώργος Παππάς | Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Β/Δ Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος
«Ο τουρισμός ως μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης- Επενδύσεις και ανάπτυξη στον κλάδο».
• Λαυρέντης Βασιλειάδης | Προϊστάμενος Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού & Απασχόλησης ΠΔΕ
«Πού κερδίζουμε και που χάνουμε στις τουριστικές αγορές».
• Νικόλαος Θεοχάρης | Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού Πανεπιστημίου Πατρών
«Η προοπτική διοργάνωσης Grand Prix F1 στην Ελλάδα: Οικονομικές και τουριστικές διαστάσεις».
17:10
Λήξη συνεδρίου
Παρουσίαση Νατάσα Πατρινού | Δημοσιογράφος
Συντονισμός Ενοτήτων Γιώτα Κοντογεωργοπούλου | Δημοσιογράφος, Πέπη Σπηλιωτοπούλου | Δημοσιογράφος
Flash Interview Κωνσταντίνα Τσίχλα | Δημοσιογράφος
*Virtual
