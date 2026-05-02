Market Pass: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι και τι αλλάζει - Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το νέο Market Pass σχεδιάζεται με προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες
Σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής παραμένει υψηλό και οι ανάγκες των νοικοκυριών εντείνονται, προετοιμάζεται ένα νέο σχήμα οικονομικής ενίσχυσης με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων πολιτών.
Το νέο « Market Pass», αν και ενδέχεται να έχει διαφορετική ονομασία, αναμένεται να κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με το πρόγραμμα του 2023, καθώς δεν θα απευθύνεται στο σύνολο των πολιτών αλλά σε πιο περιορισμένο αριθμό δικαιούχων.
Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, που κάλυπτε ένα ευρύ φάσμα νοικοκυριών, η νέα πρωτοβουλία σχεδιάζεται ώστε να είναι πιο στοχευμένη, δίνοντας προτεραιότητα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες.
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ και ουσιαστικά έρχεται να αντικαταστήσει το παλαιότερο σύστημα παροχής βοήθειας ΤΕΒΑ, που απευθυνόταν στους δικαιόχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και ολοκλήρωσε τον κύκλο του την άνοιξη του 2024.
Ποιοι είναι οι βασικοί ωφελούμενοι του Market Pass
Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής δείχνουν ότι βασικοί αποδέκτες της ενίσχυσης θα είναι:
• Τα νοικοκυριά που ήδη λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα
• Οι οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα
• Οι πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες
Η στόχευση αυτή σηματοδοτεί μια πιο περιορισμένη αλλά ουσιαστική παρέμβαση, δίνοντας έμφαση σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.
