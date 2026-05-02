Ο Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ στον τελικό της ΝL1, 107-102 τον Προμηθέα 2014 στην 3η παράταση!

Έσπασαν καρδιές στο Promitheas Park
Η ΑΕ Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ στον Τελικό της NL1 με συγκλονιστικό διπλό στην 3η παράταση στο Promitheas Park!
Promitheas Patras BC Academy vs ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας 102 - 107 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 13-25, 41-46 (ημιχ.), 56-67, 78-78 (καν.αγ.), 85-85 (α΄ παρ.), 94-94 (β΄ παρ.), 102-107.
Προμηθέας 2014 (Ντάγιος): Σταμούλος, Δενδής 13 (2), Πούλος 13 (2), Ράλλης 5 (1), Αλεξανδρόπουλος, Σκληρός 3, Μέγγος 3 (1), Οικονομίδης 2, Πρέκας 17 (2), Κομνιανίδης 30 (1), Σοϊλεμετζίδης 14 (4), Κιόσια 2.
ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ ΑΟΠΑ ΠΑΤΡΑΣ (Ρουμελιώτης): Γκάτζο 18 (4), Μπαζίνας 15 (3), Νεόφυτος 6, Καφέζας 23 (2), Ρουμελιώτης, Γκαβασιάδης 1, Φραντζής, Allen 7, Καρατζάς, Κογιώνης 16 Αδαμόπουλος 21, Γκάτζιος.
Κλ. “Ανδρέας Μελιγδής” - Promitheas Park
2η Ημιτελικός Playoffs Ανόδου NL1
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr