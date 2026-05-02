Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο - Η στιγμή του ατυχήματος- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο Αράξου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους της εταιρείας TUI.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν, στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες κλήθηκαν από υπεύθυνους της διοργάνωσης να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερα πλάνα από ψηλότερο σημείο.

Συνολικά περίπου οκτώ άτομα ανέβηκαν στη σκάλα, η οποία ωστόσο φέρεται να μην διέθετε την απαραίτητη βάση στήριξης.

Αποτέλεσμα ήταν να υποχωρήσει ξαφνικά η κατασκευή, με τους παρευρισκόμενους να πέφτουν στο κενό, προκαλώντας σκηνές πανικού ανάμεσα στους παριστάμενους.