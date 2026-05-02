Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο - Η στιγμή του ατυχήματος- ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Η κατάσταση των τραυματιών μετά την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου
Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο Αράξου, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ονοματοδοσία αεροσκάφους της εταιρείας TUI.
Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, όταν, στο πλαίσιο της τελετής υποδοχής, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και εικονολήπτες κλήθηκαν από υπεύθυνους της διοργάνωσης να ανέβουν σε σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερα πλάνα από ψηλότερο σημείο.
Συνολικά περίπου οκτώ άτομα ανέβηκαν στη σκάλα, η οποία ωστόσο φέρεται να μην διέθετε την απαραίτητη βάση στήριξης.
Αποτέλεσμα ήταν να υποχωρήσει ξαφνικά η κατασκευή, με τους παρευρισκόμενους να πέφτουν στο κενό, προκαλώντας σκηνές πανικού ανάμεσα στους παριστάμενους.
Σοκ στο αεροδρόμιο του Αράξου- Υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους- Στο κενό πάνω από 10 ρεπόρτερ- Τρεις τραυματίες εκ των οποίων και ο φωτογράφος του thebest- ΦΩΤΟ
Τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε πιο σοβαρή, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου.
Σημαντική ήταν η παρέμβαση του γιατρού Βαγγέλη Δημητρόπουλου, ο οποίος βρισκόταν στην εκδήλωση και προσέφερε άμεσα βοήθεια.
Μεταξύ των τραυματιών είναι ο φωτορεπόρτερ του TheBestGr Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος, ο οποίος υπέστη κάταγμα στην ποδοκνημική, ο εικονολήπτης Παναγιώτης Κλαυδιανός, καθώς και δημοσιογράφος από αθηναϊκό μέσο η οποία έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από ολους. Σύμφωνα με πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει σοβαρά τραύματα κυρίως στα κάτω άκρα.
Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, ενώ έχουν υποστεί ζημιές οι εξοπλισμοί των τεχνικών.
Οι παρευρισκόμενοι δηλώνουν σοκαρισμένοι από το περιστατικό, τονίζοντας ωστόσο πως στάθηκαν τυχεροί, καθώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν ήδη τα αίτια της κατάρρευσης, με έμφαση στις συνθήκες ασφάλειας που τηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
