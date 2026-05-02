Τραμπ: «Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με το Ιράν»

Με επιστολή του προς το Κογκρέσο ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε ότι οι στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν έχουν σταματήσει.

Ουσιαστικά υπονοεί ότι η προθεσμία των 60 ημερών για την αίτηση έγκρισης από τη νομοθετική εξουσία δεν ισχύει πλέον.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως ενεργεί σε πλήρη συμφωνία με το ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει ότι ο εκάστοτε Πρόεδρος των ΗΠΑ οφείλει να εξασφαλίσει την έγκριση του Κογκρέσου εάν επιθυμεί να συνεχίσει μια ένοπλη σύγκρουση με το Ιράν πέρα από το όριο των 60 ημερών.

«Στις 7 Απριλίου 2026 έδωσα εντολή για εκεχειρία δύο εβδομάδων. Έκτοτε, η εκεχειρία έχει παραταθεί. Δεν έχει υπάρξει ανταλλαγή πυρών μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν και των ΗΠΑ από την 7η Απριλίου 2026. Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν τερματιστεί», έγραψε ο Τραμπ σχετικά με την προθεσμία 60 ημερών για να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου προκειμένου να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Έκανε γνωστό πάντως ότι οι ΗΠΑ δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με το Ιράν «και να ανακύψει ξανά πρόβλημα σε τρία χρόνια».

Σε εκδήλωση που έδωσε το παρών είπε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι «καλύτερα» αν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Ειλικρινά, ίσως να είμαστε καλύτερα αν δεν κάνουμε καθόλου συμφωνία. Έχει κρατήσει πολύ καιρό», ήταν τα λόγια του.

«Δεν μπορείτε να δώσετε στην Ιρανική Δημοκρατία ένα πυρηνικό όπλο γιατί θα το χρησιμοποιήσουν σε ένα μέρος που λέγεται Ισραήλ πολύ σύντομα, και θα το χρησιμοποιήσουν στη Μέση Ανατολή, και θα το χρησιμοποιήσουν στην Ευρώπη, και θα ακολουθήσουμε εμείς. Και δεν θα συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας από τη Φλόριντα.

«Προδότες αυτοί που υποστηρίζουν ότι δεν κερδίζουμε στον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «προδοτικές» τις δηλώσεις όσων υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ δεν επικρατούν στον πόλεμο με το Ιράν, παρότι νωρίτερα είχε ενημερώσει το Κογκρέσο πως οι εχθροπραξίες έχουν «τερματιστεί».

«Δεν τους έχει απομείνει καθόλου στρατός. Είναι απίστευτο. Για μένα αυτό αγγίζει την προδοσία», ανέφερε από το The Villages στη Φλόριντα.

Κάνοντας αναφορά και σε προηγούμενη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, την οποία περιέγραψε ως «μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία», σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν σχεδόν αντίστοιχη απόδοση και στο Ιράν, αποφεύγοντας ωστόσο να μιλήσει για οριστική νίκη πριν ολοκληρωθούν πλήρως οι επιχειρήσεις.

Παράλληλα ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

«Είμαστε σαν πειρατές»

Από την άλλη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή (01.05.2026) ότι το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό ενεργεί όπως «οι πειρατές» προκειμένου να εφαρμόσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Τραμπ έκανε τα σχόλια αυτά στη διάρκεια εκδήλωσης στη Φλόριντα καθώς περιέγραφε πώς οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν ένα πλοίο πριν μερικές ημέρες.

«Αλλάξτε την πορεία του πλοίου σας. Απομακρυνθείτε αμέσως από το μηχανοστάσιο», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος ότι διέταξαν οι αμερικανικές δυνάμεις το πλήρωμα του πλοίου. «Είναι πέντε μίλια μακριά και με έναν πυροβολισμό στο μηχανοστάσιο, ανατινάξαμε το μηχανοστάσιο. Το πλοίο σταμάτησε (…) και μετά καταλάβαμε το πλοίο, κατασχέσαμε το εμπόρευμα, κατασχέσαμε το πετρέλαιο. Είναι μια πολύ επικερδής επιχείρηση», τόνισε.

«Είμαστε σαν πειρατές. Είμαστε κάπως σαν πειρατές αλλά δεν παίζουμε παιχνίδια», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν καταλάβει κάποια ιρανικά πλοία τα οποία είχαν μόλις αποπλεύσει από τα λιμάνια της χώρας, όπως και εμπορικά πλοία στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και ιρανικά δεξαμενόπλοια στα ασιατικά νερά.

Το Ιράν, μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ουσιαστικά κλείσει το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως.

Εξαιτίας του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Σε απάντηση ο Τραμπ έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.