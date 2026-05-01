Τέξας: Φορτηγό παρέδωσε φορτίο χωρίς οδηγό- ΒΙΝΤΕΟ

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στις οδικές μεταφορές, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης πλήρως αυτόνομης εμπορικής μεταφοράς φορτίου με φορτηγό χωρίς οδηγό. Συγκεκριμένα, όχημα της νεοφυούς εταιρείας Bot Auto πραγματοποίησε στις 29 Απριλίου διαδρομή στο Τέξας, καλύπτοντας περίπου 372 χιλιόμετρα από την περιοχή του Χιούστον έως το Χάτσινς, νότια του Ντάλας, σε λιγότερο από τέσσερις ώρες και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σύμφωνα με το Axios, σε αντίθεση με προηγούμενες δοκιμές αυτόνομων οχημάτων, το συγκεκριμένο δρομολόγιο του φορτηγού δεν περιλάμβανε ούτε οδηγό ασφαλείας, ούτε παρατηρητή στην καμπίνα, ούτε εξ αποστάσεως χειριστή. Όπως τόνισε η εταιρεία: «Αυτή η διαδρομή δεν ήταν επίδειξη. Ήταν μια εμπορική παράδοση, εκτελεσμένη στο χρονοδιάγραμμα ενός πελάτη, για το φορτίο ενός πελάτη και προς την αποθήκη ενός πελάτη». Το φορτίο μεταφέρθηκε μέσω της Ryan Transportation, φτάνοντας στον προορισμό του εντός του προκαθορισμένου χρονικού παραθύρου. Το αυτόνομο φορτηγό κινήθηκε κατά μήκος του διαπολιτειακού αυτοκινητόδρομου 45, αναχωρώντας λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα και φτάνοντας πριν από τις 05:00.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">We delivered the first fully-humanless commercial truckload on a public highway in America. Full stop.<br><br>No in-cab observer. No remote controller. No passenger. Just the truck, the freight, and a load that made us money. <br><br>A 230-mile journey from Houston to Dallas on Interstate… <a href="https://t.co/QSbRfL8lEl">pic.twitter.com/QSbRfL8lEl</a></p>— Bot Auto (@BotAutoAV) <a href="https://twitter.com/BotAutoAV/status/2049869074243432850?ref_src=twsrc%5Etfw">April 30, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η επιλογή της νυχτερινής μεταφοράς δεν είναι τυχαία: τα συγκεκριμένα δρομολόγια είναι δύσκολο να καλυφθούν από οδηγούς, καθώς οι περισσότεροι προτιμούν ημερήσια εργασία. Τα αυτόνομα φορτηγά, αντίθετα, λειτουργούν χωρίς περιορισμούς κόπωσης ή ωραρίων. Ο ιδρυτής και CEO της Bot Auto, Σιαοντί Χου, υπογράμμισε τη σημασία του επιτεύγματος: «Μου έλεγαν ότι η εμπορική αξιοποίηση της αυτόνομης οδήγησης στα φορτηγά έχει ακόμη πολύ δρόμο. Αυτό το φορτίο είναι η απάντησή μου. Δεν κάναμε απλώς μια επίδειξη, αλλά δημιουργήσαμε μια επιχείρηση: εμπορευματικές μεταφορές σε δημόσιους δρόμους, χωρίς άνθρωπο στην καμπίνα ή απομακρυσμένη οδήγηση, και - το σημαντικότερο - με κέρδος σε κάθε χιλιόμετρο». Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2023, διαθέτει σήμερα στόλο 12 φορτηγών και εξυπηρετεί περισσότερους από 25 πελάτες, εφαρμόζοντας μοντέλο «Trucking-as-a-Service». Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, το κόστος λειτουργίας ενός φορτηγού χωρίς οδηγό ανέρχεται σε περίπου 1,89 δολάρια ανά μίλι - σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της βιομηχανίας (2,26 δολάρια). Αντίθετα, η χρήση οδηγού ανεβάζει το κόστος στα 3,78 δολάρια ανά μίλι. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν το επιχείρημα ότι η αυτονομία δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική καινοτομία, αλλά και οικονομικό πλεονέκτημα.

Τα επόμενα βήματα της αυτόνομης οδήγησης Η Bot Auto επισημαίνει ότι το σύστημα αυτόνομης οδήγησης διαθέτει πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας και έχει δοκιμαστεί ώστε να πληροί τις ομοσπονδιακές και τις τοπικές προδιαγραφές. Παράλληλα, η εταιρεία έχει συνεργαστεί με τις Αρχές για τη δημιουργία πρωτοκόλλων διαχείρισης περιστατικών με αυτόνομα οχήματα. Αναλυτές του κλάδου εκτιμούν ότι το εγχείρημα δεν αποτελεί απλώς δοκιμή, αλλά ένδειξη ότι η μεταφορά φορτίων με αυτόνομα φορτηγά περνά πλέον σε φάση εμπορικής εφαρμογής. Όπως σημειώνει η εταιρεία: «Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν η αυτόνομη μεταφορά φορτίων είναι εφικτή, αλλά ποιος μπορεί να την αναπτύξει σε μεγάλη κλίμακα και με βιώσιμο τρόπο». Με φόντο την αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερες και πιο αξιόπιστες μεταφορές, το «πείραμα» στο Τέξας ίσως αποτελέσει την αρχή μιας ευρύτερης αλλαγής στον παγκόσμιο κλάδο logistics.