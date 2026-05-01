Ίλιον: Βραχυκύκλωμα «βλέπουν» οι ερευνητές ως αιτία της φωτιάς- «Αν ήταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»

Από τα χειρότερα φαίνεται πως γλίτωσαν οι ένοικοι του κτιρίου στο Ίλιον, όπου ξέσπασε φωτιά την Πέμπτη 30.04.2026. Όπως αναφέρουν, ακόμη και τα παιδιά τους βρέθηκαν σε κίνδυνο, επισημαίνοντας πως αν το περιστατικό είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι συνέπειες θα μπορούσαν να ήταν τραγικές.

Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, στην αποθήκη ανταλλακτικών που βρίσκεται στη συμβολή των Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον. Οι φλόγες πήραν γρήγορα διαστάσεις με αποτέλεσμα να καούν ολοσχερώς όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μάλιστα, όπως προέκυψε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε πέσει θύμα απαγωγής στο παρελθόν.

Το κτίριο που στέγαζε διαμερίσματα και κατάστημα ανταλλακτικών στο ισόγειο, καταστράφηκε ολοσχερώς, με τους ενοίκους να μην μπορούν να πιστέψουν ότι οι περιουσίες τους είναι πια στάχτη.

«Ήταν η γυναίκα με τα παιδιά μου σπίτι, είδαν μια μικρή φωτιά από μέσα και πανικοβλήθηκαν. Άρχισαν να σκάνε πράγματα και ευτυχώς βγήκαν έξω. Ήταν κανονικό σπίτι, δεν έμεινε ούτε το ταβάνι, πάνε φωτογραφίες, όλες οι αναμνήσεις. Έχασα όλο το νοικοκυριό, όλα στάχτη», είπε ενοικιαστής που ζούσε στο κτίριο 18 χρόνια.

«Τα τελευταία χρόνια είναι δύσκολα, δεν έχω συνέλθει μετά τα όσα βίωσα από την απαγωγή. Η ηλικιωμένη μητέρα μου είναι εκεί και μας ειδοποίησε για την φωτιά. Το μαγαζί το έχουμε από το 1989, και το κρατούσαμε για να πηγαίνει εκεί μόνο ο ηλικιωμένος πατέρας μου και να περνά τα πρωινά του. οι γονείς μου μένουν από πάνω. Είναι πολύ μεγάλη καταστροφή. Ευτυχώς κανείς από τις 5 οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε, περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», είπε ο επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ερευνητές «βλέπουν» βραχυκύκλωμα σε καλωδιώσεις με ρεύμα, ως αιτία της φωτιάς. Στο σημείο έσπευσαν πραγματογνώμονας και ηλεκτρολόγος μηχανικός για να βγάλουν πόρισμα, ενώ φέρονται να αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπρηστικής ενέργειας.