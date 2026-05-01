Κατερίνα Καινούργιου: «Σας στέλνω την αγάπη μου και ένα μεγάλο φιλί απ’ τη μικρή μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Η γνωστή παρουσιάστρια την Παρασκευή (01.05.2026) έγινε 41 ετών και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τα δύο πιο αγαπημένα της πρόσωπα, τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και την λίγων ημερών κορούλα τους, Ξένια.

Η Κατερίνα Καινούργιου τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026) έβαλε ένα συγκινητικό story στο Instagram, τονίζοντας ότι τα φετινά της γενέθλια είναι πολύ διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα, διότι κρατά στην αγκαλιά της πρώτο της παιδάκι

Παράλληλα, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, σύσσωμη η οικογένεια βγήκε έξω για να γιορτάσει τα γενέθλια και η Κατερίνα Καινούργιου έσβησε μια εντυπωσιακή τούρτα. Μάλιστα, ο επιχειρηματία πόζαρε κρατώντας την κορούλα τους στην αγκαλιά του.

Λίγες ώρες αργότερα, η όμορφη παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει τους θαυμαστές και τους διαδικτυακούς της φίλους για τις αμέτρητες ευχές που της έστειλαν.

«Not just a birthday – It’s a whole new chapter…

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις υπέροχες ευχές σας… Σας στέλνω την αγάπη μου και ένα μεγάλο φιλί απ’ τη μικρή μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κατερίνα Καινούργιου.