Τραμπ: Αυξάνει στο 25% τους δασμούς σε αυτοκίνητα και φορτηγά από την ΕΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξήσουν τους δασμούς στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επικαλούμενος μη συμμόρφωση με τη συμφωνία εμπορίου.

Σε ανάρτησή του, γνωστοποίησε ότι οι δασμοί για οχήματα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξηθούν στο 25%, υποστηρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή πλευρά δεν τηρεί τους όρους της συμφωνίας που έχει συναφθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί τη συμφωνία μας για το εμπόριο, την επόμενη εβδομάδα θα αυξήσω τους δασμούς που επιβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά που εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο δασμός θα αυξηθεί στο 25%» τόνισε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί δεδομένο ότι οι εταιρείες που θα επιλέξουν να κατασκευάζουν αυτοκίνητα και φορτηγά εντός των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα επιβαρύνονται με δασμούς.

Παράλληλα, έκανε λόγο για σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή νέων εργοστασίων, συνολικής αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία χαρακτήρισε ιστορικό ρεκόρ για τον κλάδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες μονάδες παραγωγής, που θα στελεχωθούν από Αμερικανούς εργαζομένους, αναμένεται να τεθούν σύντομα σε λειτουργία, ενώ υποστήριξε ότι η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη δυναμική της αμερικανικής οικονομίας.