Άραξος: Οι δηλώσεις για το αεροσκάφος «PATRA» πριν το ατύχημα με τους ρεπόρτερ

Λίγη ώρα πριν το περιστατικό στο αεροδρόμιο του Αράξου, η τελετή ονοματοδοσίας του αεροσκάφους της TUI σε «PATRA» εξελισσόταν κανονικά, με την παρουσία επισήμων, φορέων και εκπροσώπων της τοπικής και διεθνούς κοινότητας.

Παρόντες ήταν ο CEO της TUI Group, Σεμπάστιαν Έμπελ, ανώτερα στελέχη της εταιρείας, δημοσιογράφοι από τη Γερμανία για την κάλυψη του γεγονότος, η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική (Άντζελα) Βαρελά, ο Γερμανός πρέσβης Αντρέας Κιντλ, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης.

«Νονά» του αεροσκάφους ήταν η Νόρα Δράκου, με συμμετοχή σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Πολεμικής Αεροπορίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Δήμου Πατρέων και τοπικών επαγγελματικών φορέων.



