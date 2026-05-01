Σοκ στο αεροδρόμιο του Αράξου- Υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους- Στο κενό πάνω από 10 ρεπόρτερ- Τρεις τραυματίες εκ των οποίων και ο φωτογράφος του thebest- ΦΩΤΟ

Σοβαρό ατύχημα στο αεροδρόμιο του Αράξου, σήμερα το απόγευμα, όταν υποχώρησε σκάλα αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας αεροπλάνου με το όνομα Patra, της TUI.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πάνω 10 άτομα, δημοσιογράφοι και φωτογράφοι βρίσκονταν πάνω στη σκάλα τη στιγμή της κατάρρευσης, καθώς προσπάθούσαν να φωτογραφίσουν την τελετή, και την προσγείωση του πρώτου αεροσκάφους με το όνομα Patra, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί το βάρος στο πάνω μέρος, η σκάλα να υποχωρήσει και να πέσουν όσοι ήταν επάνω από ύψος άνω των τριών μέτρων.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν με ορθοπεδικά τραύματα, ανάμεσά τους και φωτογράφος του thebest.gr Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος που τραυματίστηκε στο πόδι, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τραυματίες είναι επίσης ένας καμεραμάν του Ionian TV και μια δημοσιογράφος από την Αθήνα, η οποία έμοιαζε να φέρει και τα πιο σοβαρά τραύματα, ενώ οι άλλοι εκπρόσωποι των ΜΜΕ υπέστησαν μικροτραυματισμούς και δεν χρειάστηκε η μεταφορά τους στο νοσοκομείο. Σοβαρές ζημιές υπέστη και ο εξοπλισμός των φωτορεπόρτερ καθώς καταστράφηκαν καμέρες, φωτογραφικές μηχανές και κινητά.

Το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η εκδήλωση της TUI για τη βάφτιση του αεροσκάφους σε «PATRA», εγείρει πολλά και σοβαρά ερωτηματικά για τις συνθήκες ασφαλείας που είχαν τηρηθεί από τους διοργανωτές, καθώς η σκάλα αεροσκάφους υποδείχθηκε από αυτούς στους φωτορεπόρτερ ως ιδανική προκειμένου να έχουν "καλύτερα πλάνα".

"Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύμα" λένε στο thebest αυτόπτες μάρτυρες.

Αίσθηση, πολύ αρνητική, προκάλεσε το γεγονός πως ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά το ατύχημα ζήτησε την αναβολή της ονοματοδοσίας, η TUI συνέχισε κανονικά την εκδήλωση παρά την αποχώρηση των εκπροσώπων της Περιφέρειας. Όλα αυτά συνέβησαν μπροστά σε επίσημους προσκεκλημένους, όπως ο Πρέσβης της Γερμανίας Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ Αγγελική Βαρελά.