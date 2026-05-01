Νέα Υόρκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεψε περισσότερα από 250 οχήματα- Η λεία τους ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα κλοπών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, που φέρεται να έχει «χτυπήσει» περισσότερα από 250 οχήματα σε περιοχές της Νέα Υόρκη, εξαρθρώθηκε από την τοπική αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Pit Crew». Η συνολική αξία της λείας του εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση της συμμορίας εκτεινόταν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, με τη συνολική αξία των κλοπών να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια. Οι επιθέσεις σημειώνονταν κυρίως σε περιοχές όπως το Μπρονξ, το Μανχάταν, το Μπρούκλιν και το Κουίνς, με τους δράστες να στοχεύουν κυρίως δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων.

Η επιχείρηση της σύλληψης τους ονομάστηκε από την αστυνομία «Pit Crew» λόγω της ταχύτητας και της ακρίβειας με την οποία δρούσαν οι δράστες, αφαιρώντας ελαστικά, ζάντες και καταλύτες μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Μπρονξ, Ντάρσελ Κλαρκ: «ήταν σαν να βλέπεις την ταινία F1».

Από την πλευρά της, η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, σημείωσε ότι οι στόχοι δεν επιλέγονταν λόγω υψηλής αξίας, αλλά λόγω συχνότητας: οχήματα κυρίως Honda και Toyota, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στην πόλη.