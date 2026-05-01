Νέα Υόρκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκλεψε περισσότερα από 250 οχήματα- Η λεία τους ξεπερνά το 1 εκατ. δολάρια

Η επιχείρηση της σύλληψης τους ονομάστηκε από την αστυνομία «Pit Crew»
Ένα εκτεταμένο κύκλωμα κλοπών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, που φέρεται να έχει «χτυπήσει» περισσότερα από 250 οχήματα σε περιοχές της Νέα Υόρκη, εξαρθρώθηκε από την τοπική αστυνομία στο πλαίσιο επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Pit Crew». Η συνολική αξία της λείας του εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια.
Σύμφωνα με τις Αρχές, η δράση της συμμορίας εκτεινόταν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2025, με τη συνολική αξία των κλοπών να ξεπερνά το 1 εκατομμύριο δολάρια. Οι επιθέσεις σημειώνονταν κυρίως σε περιοχές όπως το Μπρονξ, το Μανχάταν, το Μπρούκλιν και το Κουίνς, με τους δράστες να στοχεύουν κυρίως δημοφιλή μοντέλα αυτοκινήτων.
Η επιχείρηση της σύλληψης τους ονομάστηκε από την αστυνομία «Pit Crew» λόγω της ταχύτητας και της ακρίβειας με την οποία δρούσαν οι δράστες, αφαιρώντας ελαστικά, ζάντες και καταλύτες μέσα σε λίγα λεπτά. Όπως δήλωσε η εισαγγελέας του Μπρονξ, Ντάρσελ Κλαρκ: «ήταν σαν να βλέπεις την ταινία F1».
Από την πλευρά της, η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, σημείωσε ότι οι στόχοι δεν επιλέγονταν λόγω υψηλής αξίας, αλλά λόγω συχνότητας: οχήματα κυρίως Honda και Toyota, τα οποία είναι ευρέως διαδεδομένα στην πόλη.
Πώληση μέσω διαδικτύου
Οι αρχές εκτιμούν ότι εξαρτήματα όπως ελαστικά, ζάντες και καταλύτες, καθώς και ολόκληρα οχήματα αξίας άνω των 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, πωλούνταν μέσω του Facebook Marketplace ή με απευθείας συναλλαγές.
Η συμμορία φέρεται να δρούσε κυρίως από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιούσε έως και έξι κλοπές σε μία μόνο νύχτα. Τα κλεμμένα οχήματα τα στάθμευαν προσωρινά σε δημόσιους χώρους στο Μπρονξ.
Συνολικά έχουν καταγραφεί 252 θύματα, με έναν εξ αυτών να περιγράφει τη ζημιά ύψους 10.000 δολαρίων ως «σπαρακτική», καθώς βρήκε το όχημά του χωρίς ελαστικά.
Εξωπραγματικό νούμερο 971 κατηγοριών
Σύμφωνα με την αστυνομία, 16 άτομα που φέρονται να συνδέονται με τη συμμορία Trinitarios αντιμετωπίζουν συνολικά 971 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κλοπές μεγάλης αξίας και συνωμοσία. Οι περισσότεροι έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ τέσσερις παραμένουν καταζητούμενοι.
Κατά τη διάρκεια έρευνας σε κατοικία κατηγορουμένου εντοπίστηκαν όπλα, πυρομαχικά και 116.000 δολάρια σε μετρητά. Σε περίπτωση καταδίκης, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης από 8 έως 15 έτη.
Η Επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι οι κλοπές αυτοκινήτων στο Μπρονξ έχουν μειωθεί κατά 22% το τρέχον έτος. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να χρησιμοποιούν παξιμάδια ασφαλείας στα ελαστικά, επισημαίνοντας ότι αποτελούν αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr