Eurovision 2026: Ο Akylas και η ελληνική αποστολή έφτασαν στη Βιέννη- Θερμή υποδοχή και το «Ferto» στο αεροδρόμιο

Το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου, ο καλλιτέχνης αναχώρησε μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής
Ο Akylas και η ελληνική αποστολή της Eurovision 2026 έφτασαν στη Βιέννη, με τον Έλληνα εκπρόσωπο να ερμηνεύει το «Ferto» στο αεροδρόμιο.
Το πρωί της Παρασκευής 1η Μαΐου, ο καλλιτέχνης αναχώρησε μαζί με τα μέλη της ελληνικής αποστολής από το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκαν στη συνέχεια στα social media, καταγράφηκε η θερμή υποδοχή που δέχτηκε από Akylas στο αεροδρόμιο της Βιέννης, με τον ίδιο να τραγουδάει στίχους από το κομμάτι του, ενώ κρατούσε ελληνικό σημαιάκι.
Μαζί του μεταξύ άλλων ταξίδεψαν ο creative director, Φωκάς Ευαγγελινός και η Παρθένα Χοροζίδου που θα τον συνοδεύσει στη σκηνή μαζί με τους Μιχάλη Μιχαηλίδη, Χρήστο Νικολάου και Κωνσταντίνο Καρυπίδη.
Ο τραγουδιστής θα διαγωνιστεί στον Α' Ημιτελικό, στις 12 Μαΐου. Η πρώτη του πρόβα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και η δεύτερη την Τετάρτη. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μπαίνει στη φάση των προβών με κοστούμια για τον Α’ Ημιτελικό. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου έχουν οριστεί δύο γενικές πρόβες, από τις 15:45 έως τις 18:30 και από τις 21:00 έως τις 23:45. Την Τρίτη 12 Μαΐου θα διεξαχθεί η τρίτη πρόβα με κοστούμια, από τις 15:00 έως τις 17:45, ενώ το ίδιο βράδυ, στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος Ημιτελικός της Eurovision, στον οποίο η Ελλάδα θα επιδιώξει την πρόκρισή της στον μεγάλο Τελικό του Σαββάτου.
Νωρίτερα, ο Akylas απαθανατίστηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με την ελληνική σημαία, ποζάροντας χαμογελαστός στους φωτογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους τόνισε ότι δεν έχει άγχος, λέγοντας: «Αυτή τη στιγμή δεν αγχώνει κάτι, το οποίο μου φαίνεται και λίγο περίεργο, γιατί εγώ είμαι ένα πολύ αγχώδες άτομο. Αυτό που κυριαρχεί μέσα μου είναι ενθουσιασμός και μεγάλη χαρά, που επιτέλους πάμε Βιέννη».
Όσο για τη δεύτερη θέση, στην οποία βρίσκεται τις τελευταίες ώρες η Ελλάδα στα στοιχήματα, ο τραγουδιστής δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του, λέγοντας: «Τι έχει γίνει παιδιά με τα στοιχήματα; Χαμός ε; Προσπαθώ να μην τα παίρνω πολύ στα σοβαρά, γιατί τα στοιχήματα δεν βγαίνουν πάντα αληθινά στο τέλος. Δεν μπορώ να κρύψω ότι ανέβηκε η διάθεσή μου, μετά από όλο αυτό το τρέξιμο και το promo tour, απέδωσε καρπούς. Σίγουρα και η stand-in, ήταν μάλλον κάτι που ενθουσίασε, είμαι χαρούμενος».
