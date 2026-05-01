Νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν στις ΗΠΑ: «Δεν θέλουμε πόλεμο, όμως δεν τον φοβόμαστε»

Ο Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσενί-Ετζέι δήλωσε ότι η Τεχεράνη ουδέποτε διέκοψε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, τόνισε πως «δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο, αλλά δεν τον φοβόμαστε», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Ο Ετζεΐ υπογραμίζει πως το Ιράν «δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένο να αποκηρύξει τις αρχές και τις αξίες του απέναντι σε αυτόν τον κακόβουλο εχθρό προκειμένου να αποφύγει τον πόλεμο ή να αποτρέψει τη συνέχισή του», ενώ εκτίμησε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν «εξασφάλισαν τίποτα» στον πόλεμο, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει» κατά τις διαπραγματεύσεις.

«Εάν η αξιοπρέπειά μας απειληθεί, θα αγωνιστούμε για χάρη της, αυτή είναι η σταθερή θέση του έθνους μας» είπε χαρακτηριστικά ο ανώτατος αξιωματούχος του Ιράν, τονίζοντας ότι η Ισλαμική Δημοκρατία πάντα καλωσόριζε τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ με την προϋπόθεση ότι η διπλωματία βασίζεται στη λογική.

«Σίγουρα δεν θα δεχτούμε να μας επιβάλλονται. Ένας εχθρός που δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στόχους και τους σκοπούς του μέσω της επιθετικότητας και των απειλών του δεν μπορεί να επιβάλλει ή να απαιτεί οτιδήποτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» υπογράμμισε, ενώ αποκάλυψε ότι η Τεχεράνη θα κινηθεί νομικά εναντίον της Ουάσινγκτον «για αποζημιώσεις από τους εγκληματίες πολέμου».

Την ίδια στιγμή, το Al Jazeera μεταδίδει ότι η κυβέρνηση του Ιράν υπέβαλε χθες Πέμπτη (30.04.2026) μια νέα ειρηνευτική πρόταση στις ΗΠΑ μέσω των Πακιστανών μεσολαβητών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε προχθές, Τετάρτη, ότι οι Ιρανοί «καλά θα κάνουν να βάλουν μυαλό και γρήγορα!».

Παρά την κατάπαυση του πυρός, οι εντάσεις παραμένουν υψηλές στην περιοχή, αφού παραμένει ανοιχτό το σενάριο για μια επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Για τον λόγο αυτό εξάλλου, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν και η περιφερειακή αστάθεια «επιδεινώνονται δραματικά με κάθε ώρα που περνά».