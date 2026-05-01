Ανδρέας Λοβέρδος: «Δε μου αρέσει καθόλου το τραγούδι του Akyla»

Ως γνωστός οπαδός του Ολυμπιακού, ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε στον χθεσινό (30.04.2026) αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό, για την Ευρωλίγκα.

Επίσης, ως μουσικός μιας και παίζει ντραμς, οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Ανδρέα Λοβέρδο για το τραγούδι του Akyla, το οποίο δεν του αρέσει καθόλου.

Ωστόσο, ο Ανδρέας Λοβέρδος ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στην ελληνική αποστολή και στον Akyla.

«Δε μου αρέσει καθόλου το τραγούδι του Akyla. Δε μου αρέσει γενικά όλη αυτή η μουσική. Μακάρι να το πάρει το παιδί, και να είναι καλά και να το φέρει στην Ελλάδα.

Δεν έχω να πω κάτι εναντίον αυτού, αλλά γενικά αυτή η μουσική δε μου αρέσει καθόλου. Καθόλου!», είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος.