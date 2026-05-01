Κατερίνα Καινούργιου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλιά της

Μία πολύ ιδιαίτερη ημέρα είναι η Πρωτομαγιά του 2026 για την Κατερίνα Καινούργιου, καθώς γιορτάζει για πρώτη φορά τα γενέθλιά της ως μητέρα.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA έφερε στον κόσμο την κορούλα της, που θα πάρει το όνομα Ξένια, την Παρασκευή (03.04.2026) και από τότε η ζωή της έχει αλλάξει. Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής βιώνουν πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας και προσπαθούν να εγκλιματιστούν στις νέες συνθήκες της καθημερινότητάς τους.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (01.05.2026) η Κατερίνα Καινούργιου έβαλε ένα συγκινητικό story στο Instagram, τονίζοντας ότι τα φετινά της γενέθλια είναι πολύ διαφορετικά από όλα τα προηγούμενα, διότι κρατά στην αγκαλιά της τη μονάκριβη κορούλα της.

«Δεν είναι απλώς τα γενέθλιά μου. Είναι ένα ολόκληρο νέο κεφάλαιο», έγραφε στα αγγλικά το μήνυμα που δημοσίευσε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς η παρουσιάστρια.

Σημειώνεται ότι η παρουσιάστρια γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1985 και σήμερα έκλεισε τα 41 της χρόνια.