«Ήταν τιμή μου»: Το συγκινητικό μήνυμα πιλότου για την τελευταία του προσγείωση μετά από 45 χρόνια- ΒΙΝΤΕΟ

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν κατά την τελευταία προσγείωση αεροπλάνου ενός πιλότου της Aegean, σε πτήση Θεσσαλονίκη – Αθήνα, καθώς ανακοίνωσε ότι παίρνει σύνταξη έπειτα από 45 χρόνια εργασίας.

«Κύριες και κύριοι, αγαπημένοι μου επιβάτες και λέω αγαπημένοι γιατί ήσασταν στην τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία προσγείωση και την κάναμε μαζί. Εσείς αποτελούσατε πάντα το πιο σημαντικό κομμάτι της πτήσης, άνθρωποι που δεν με γνωρίζουν και μου εμπιστεύονται κάτι τόσο πολύτιμο» λέει ο πιλότος στην αρχή του βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok.