Αγγίζουν τον τίτλο οι κορασίδες του Προμηθέα

Ένα σημαντικό βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΕΣΚΑ-Η-Η έκαναν οι κορασίδες του Προμηθέα, επικρατώντας με εμφατικό τρόπο του Απόλλωνα στο ντέρμπι του Β’ γύρου.

Οχι μόνο επιβεβαίωσε την αγωνιστική της ανωτερότητα, αλλά διεύρυνε και τη διαφορά που τη χωρίζει από τους βασικούς διεκδικητές του τίτλου, σε μια αναμέτρηση που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης.

Ο Απόλλων Πατρών, με ένα ιδιαίτερα νεανικό σύνολο, επιχείρησε να πιέσει από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, δείχνοντας διάθεση να βάλει δύσκολα στις γηπεδούχες. Το ξεκίνημα του αγώνα ήταν ανταγωνιστικό, με τις αθλήτριες του Προμηθέα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κυκλοφορία της μπάλας στα πρώτα λεπτά.

Ωστόσο, η εμπειρία και η ποιότητα των guards του Προμηθέα αποδείχθηκαν καθοριστικές. Με σωστές επιλογές και επιβολή του ρυθμού, η ομάδα του Παναγιώτη Σκάλτσα πήρε τον έλεγχο από νωρίς, κλείνοντας την πρώτη περίοδο με το εντυπωσιακό 29-10.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Προμηθέας παρουσιάστηκε ακόμη πιο συγκεντρωμένος, δίνοντας έμφαση στην άμυνα και περιορίζοντας σημαντικά τις επιθετικές λύσεις του Απόλλωνα. Το αποτέλεσμα ήταν η διαφορά να αυξηθεί, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στα αποδυτήρια με σκορ 45-19.

Η εικόνα δεν άλλαξε στην επανάληψη, με τον τεχνικό του Προμηθέα να εκμεταλλεύεται την εξέλιξη του αγώνα, δοκιμάζοντας διαφορετικά σχήματα και τακτικές. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε στο 60-30, με τις «Προμηθίνες» να διατηρούν απόλυτο έλεγχο.

Στην τέταρτη περίοδο, η κόπωση των φιλοξενούμενων έγινε εμφανής, με τον Προμηθέα να συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό και να φτάνει τελικά σε μια ευρεία και δίκαιη νίκη με 77-36.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι κορασίδες του Προμηθέα βρίσκονται πλέον μια «ανάσα» από την κατάκτηση του τίτλου της ΕΣΚΑ-Η για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στις εναπομείνασες αγωνιστικές, θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΣ Ναυπάκτου εντός έδρας και τον Αίολο Αγυιάς εκτός, με στόχο να ολοκληρώσουν με επιτυχία μια εξαιρετική πορεία.