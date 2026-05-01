ΝΕ Πατρών: Πρωταθλητής Σχολικού ο Φ. Κουρής, πρόκριση στην παγκόσμια Γυμνασιάδα

Άλλη μία μεγάλη επιτυχία του κολυμβητικού τμήματος της ΝΕΠ.

Στους Πανελλήνιους σχολικούς Αγώνες που διεξήχθησαν στο ΟΑΚΑ ο αθλητής μας Φάνης Κουρής (5ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ) πήρε την πρώτη θέση στα 50μ. πεταλούδα με χρόνο 25.21, γεγονός που σημαίνει ότι εκτός από τη μοριοδότησή του για την είσοδό του στο Πανεπιστήμιο (20% Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α. - 8% Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα), εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στη Γυμνασιάδα (Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα) που θα γίνει τον προσεχή Δεκέμβριο στο Ρίο Ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας!

Επίσης, η αθλήτρια Ηρα Καραγιάννη (Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών) κατέκτησε τη 2η θέση στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 02:41.45 και πέτυχε και αυτή τη μοριοδότησή της (20% Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. - 6% Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα).

Αλλά και η Μαριάννα Κατσαντώνη (2ο ΓΕΛ Αγρινίου) πήγε αρκετά καλά και αυτή στα 200μ. πρόσθιο με χρόνο 02:46.35 και κατέκτησε την 4η θέση.

Συγχαρητήρια και στα τρία παιδιά μας που αποδεικνύουν για πολλοστή φορά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στο κολυμβητικό μας τμήμα. Ιδιαίτερα στον Φάνη Κουρή για τη μεγάλη επιτυχία του!