Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΜΕΛΠΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑ
ΕΤΩΝ 71
Θανούσα, κηδεύουμε το Σάββατο 2/5/2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΝΗ, ΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΠΕΤΡΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
-------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα & αδελφό
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
ΕΤΩΝ:71
Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 2-5-2026 και ώρα 11.30π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γολέμι Τριταίας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Λάμπρος , Γιώτα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
-------------------
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας υιό & αδελφό
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:56
Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 2-5-2026 και ώρα 5.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στον Άβυθο Αιγιάλειας.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ:Κωνσταντίνος
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:Χρήστος
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΠΥΡ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε το Σάββατο 2-5-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ
Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:
ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΖΩΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ.
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΙΑ ΣΠΥΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΕΤΩΝ 97
Θανόντα , κηδεύουμε το Σάββατο 2/5/2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου Κ. Μαζαρακίου Αχαΐας.
ΤΑ ΤΕΚΝΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ , ΝΙΚΙΑΣ , ΑΝΔΡΙΑΝΗ , ΝΙΚΙΑΣ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ , ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986944494.
----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΕΡΙΚΛΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 99
ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 - 5 - 2026 & ΩΡΑ 3.00 Μ.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΥΑΣ.
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 2.30 Μ.Μ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΚΕΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ,
ΜΑΡΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΙΟΥΦΑΣ
Η ΑΔΕΛΦΗ:
ΦΩΤΕΙΝΗ χήρα ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
---------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΑΝ. ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΑΠΟΤΕ
ΕΤΩΝ 65
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 4-5-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
----------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr