Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 2, την Κυριακή 3 και τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΜΕΛΠΩ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΠΕΤΡΟΥ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΡΙΓΚΑ

ΕΤΩΝ 71

Θανούσα, κηδεύουμε το Σάββατο 2/5/2026 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μηνά Β' Δημοτικό Κοιμητήριο Πατρών.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΕΛΕΝΗ, ΑΝΝΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΕΤΡΟΥ, ΜΕΛΠΩΜΕΝΗ (χήρα) ΣΠΥΡ. ΠΕΤΡΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα & αδελφό

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ:71

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 2-5-2026 και ώρα 11.30π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στο Γολέμι Τριταίας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Μαρία

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Λάμπρος , Γιώτα

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας υιό & αδελφό

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:56

Θανόντα κηδεύουμε Σάββατο 2-5-2026 και ώρα 5.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών στον Άβυθο Αιγιάλειας.

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ:Κωνσταντίνος

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ:Χρήστος

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΣΠΥΡ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟ

ΕΤΩΝ 68

Κηδεύουμε το Σάββατο 2-5-2026 & ώρα 12 μεσ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΥΖΩΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ

Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ:

ΑΓΓΕΛΙΚΗ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΠΟΛΥΖΩΗ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΑΘΗΝΑ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (χήρα) ΠΑΝ. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ (εν Αυστραλία), ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΝΑ ΠΟΛΥΖΩΗ.

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΙΑ ΣΠΥΡ. ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΕΤΩΝ 97

Θανόντα , κηδεύουμε το Σάββατο 2/5/2026 και ώρα 3:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου Κ. Μαζαρακίου Αχαΐας.

ΤΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ , ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΟΣ & ΡΟΥΛΑ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ , ΝΙΚΙΑΣ , ΑΝΔΡΙΑΝΗ , ΝΙΚΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ , ΑΒΑΠΤΙΣΤΟ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986944494.

